Proglašeni su pobjednici LAQOthona i nagrađeni s ukupno 18.000 eura

Proglašeni su pobjednici četvrtog izdanja LAQOthona, natječaja koje okuplja poduzetnike, developere, dizajnere i sve tehnološke entuzijaste koji vjeruju da tehnologija može biti pokretač pozitivnih promjena i održivijeg društva. Pobjedu su odnijeli Odonata Technologies, Rentli i SeaMesh, idejna rješenja koja je stručni žiri ocijenio kao održiva i najinovativnija. Pobjednički timovi osvojili su ukupno 18.000 eura, a prezentacije svih finalnih projekata pred stručnim žirijem održale su se na Bug Future Showu, jednom od najvećih tech događaja u regiji.

Od tri pobjednička rješenja, prvo mjesto i novčanu nagradu od 10.000 eura osvojio je Odonata Technologies sustav za automatiziranu inventuru. Drugo mjesto i nagrada u iznosu od 5.000 eura pripala je prvoj domaćoj platformi za siguran najam stvari - Rentli, dok je trećeplasirani projekt SeaMesh osvojio 3.000 eura. SeaMesh je modularni sustav koji omogućuje nadgledanje parametara u moru poput pH vrijednosti, izljeva nafte, tlaka, temperature, predviđanja oluja s ciljem smanjenja vremena detekcije i reakcije na ekološki incident.

Sustav za automatiziranu inventuru skladišta

Pobjedničko rješenje Odonata Technologies transformira logistički sektor uvođenjem sustava za potpuno automatsku inventuru skladišta, čime postavlja nove standarde operativne učinkovitosti i održivosti. Ovakva automatska inventura koristi navigaciju, računalni vid i umjetnu inteligenciju za precizno praćenje zaliha u realnom vremenu, eliminirajući potrebu za prekidom rada, skupom mehanizacijom i rizičnim radom na visini.

„Naš sustav omogućuje da se inventura radi često, smanjuje mogućnost za pogreške, kao i otpad koji nastaje u skladištima. Cilj sustava je i smanjiti opterećenje zaposlenika, ali i povećati razinu sigurnosti jer klasične inventure rade i na visini do 12 metara“, istaknula je Antonella Barišić Kulaš, izvršna direktorica Odonata Technologies te dodaje da će svoju nagradu potrošiti na razvoj dodatnih prototipova hardverske opreme koju čine dronovi i stanice za punjenje. Osim Antonele, za pobjedničko rješenje zaslužni su i Dario Stuhne koji je odgovoran za hardversko rješenje, te Luka Kovač voditelj razvoja softvera.

Žiri ovogodišnjeg LAQOthona okupio je stručnjake iz različitih sektora, u čijem su sastavu bili Marko Ćosić, direktor Sektora za digitalno poslovanje Croatia osiguranja, ujedno i predsjednik žirija, zatim Marko Capek, stručnjak za energetsku učinkovitost i edukator za održivi način života, Dunja Mazzocco Drvar, meteorologinja i stručnjakinja za klimatske politike i komunikaciju, Ivana Rendulić Jelušić, direktorica tvrtke Alti Agro d.o.o., Donatella Pauković, novinarka te Dražen Jakšić, ravnatelj Energetskog instituta Hrvoje Požar.

„Kao i prethodnih godina, proces odabira nije bio jednostavan, osobito kada je među deset finalista trebalo izdvojiti tri pobjednička projekta. To najbolje govori o razini kvalitete i ozbiljnosti pristiglih ideja. Već sama prijava na LAQOthon predstavlja snažan iskorak prema razvoju održivih rješenja i odgovornom pristupu inovacijama. Ovogodišnji projekti istaknuli su se jasnoćom koncepta, primjenjivošću i konkretnim doprinosom društvu i okolišu. Zahvaljujem svim sudionicima i članovima žirija na profesionalnosti i uloženom trudu, a pobjednicima čestitam na zasluženom uspjehu. Vjerujemo da upravo ovakvi projekti imaju potencijal stvarati dugoročan pozitivan učinak“, poručio je Marko Ćosić, direktor Sektora za digitalno poslovanje Croatia osiguranja.

Više od pet godina inovacija i digitalizacije

U gotovo 6 godina postojanja, LAQO je kao 100% digitalni brend u okviru Croatia osiguranja predstavio četiri potpuno digitalna proizvoda osiguranja - Osiguranje vozila, Osiguranje imovine, Putno osiguranje, i Osiguranje ljubimaca. Jedna od ključnih inovacija u protekloj godini je još napredniji AI asistent LAQO GPT čime je LAQO postao prvi osigurateljni brend u Europi koji omogućuje kupnju osiguranja direktno putem AI agenta. LAQO GPT putem WhatsAppa kroz nekoliko jednostavnih pitanja prikuplja osnovne informacije o putovanju korisnika na temelju kojih izračunava cijenu police i odmah šalje personalizirani link za plaćanje čineći proces još jednostavnijim i bržim.

Osim toga, nedavno je predstavljena LAQOsfera, novi program vjernosti koji korisnicima omogućuje ekskluzivne pogodnosti te LAQOpediju, edukativni sadržaj koji kroz kvizove spaja znanje i zabavu. Kroz kontinuirana ulaganja u tehnologiju i unaprjeđenje digitalnih platformi, LAQO doprinosi modernizaciji tržišta osiguranja i jačanju domaće tehnološke zajednice. Kao inicijator nagradnog natječaja LAQOthon, LAQO potiče razvoj ideja, projekata i rješenja koja povezuju tehnološku zajednicu s izazovima održivog razvoja.