Oprezno na cestama! Snijeg otežava promet, a do kraja tjedna past će ga i više od 20 cm

Cestovni promet večeras otežava olujni vjetar te mjestimice snijeg u Slavoniji, središnjoj Hrvatskoj, Gorskom kotaru i Lici.

Prema izvješću Hrvatskog autokluba (HAK) u 20,20 sati, zbog olujnog vjetra samo za osobna vozila otvorena je dionica autoceste A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Kikovica i Delnice. Ostala vozila obilaze državnom cestom DC3 - "starom" cestom kroz Gorski kotar na dionici Delnice-Rijeka. Samo za osobna vozila otvorena je Jadranska magistrala (DC8) između Karlobaga i Svete Marije Magdalene.

Zbog jake bure na dionici autoceste A7 Draga - Šmrika, lokalnoj cesti LC58107 Križišće-Kraljevica te na Jadranskoj magistrali (DC8) između Bakra i Novog Vinodolskog promet je zabranjen za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle (I. skupinu vozila), a između Novog Vinodolskog i Senja dodatno je zabrana za dostavna vozila i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (II. skupinu vozila).

Snijeg otežava vožnju mjestimice u Slavoniji, središnjoj Hrvatskoj, Gorskom kotaru i Lici. Zbog niskih je temperatura moguća poledica na vlažnim dijelovima kolnika, posebice na mostovima i nadvožnjacima u unutrašnjosti. Kiša i mokri kolnici usporavaju promet u Dalmaciji. Vozače se poziva da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te ne kreću na put bez propisane zimske opreme.

Zabrana je prometa za motorna vozila koja nemaju propisanu zimsku opremu i teretnim vozilima s priključnim vozilom za vrijeme zimskih uvjeta na pojedinim cestama: u Lici - DC1 Vaganac-Korenica-Udbina-Ondić-Gračac-Knin; DC25 Korenica-Bunić-Lički Osik-Gospić-Karlobag; DC27 Gračac-Zaton Obrovački; DC42 u mjestu Poljanak; DC50 Žuta Lokva-Lički Osik; Gospić-Gračac; DC52 Špilnik-Korenica; DC217 Ličko Petrovo Selo(DC1)-Ličko Petrovo Selo; DC218 granični prijelaz Užljebić-Donji Lapac-Dobroselo; DC429 Selište Drežničko-Prijeboj; DC522 čvor Udbina-čvor Gornja Ploča; ŽC5169 Donji Lapac-Bjelopolje; ŽC5203 Dobroselo-Srb; sve lokalne i županijske ceste Ličko-senjske županije; sve lokalne i županijske ceste nadcestarije Senj i Krasno Polje.

U Gorskom kotaru: DC3 Zdihovo-Stubica (Vrbovsko)-Kupjak-Delnice; DC32 Prezid-Delnice; DC42 Stubica-Ogulinski Hreljin; DC203 Brod na Kupi-Delnice; DC305 Parg-Čabar; ŽC5034 Vrbovsko-Ravna Gora-Kupjak; ŽC5191 Sopač-Mrkopalj-Tuk; ostale županijske i lokalne ceste na području Delnica, Vrbovskog i Čabra. Zbog loših vremenskih uvjeta za sav promet zatvorena je državna cesta DC218 Dobroselo-Mazin-Bruvno.

Teretno vozilo u kvaru je na autocesti A1 kod čvora Bosiljevo u smjeru Zagreba te promet teče po dvije prometne trake uz ograničenje brzine 80 km/h. Zbog prometne nesreće na autocesti A1 na 192. +500 km između čvora Gornja Ploča i čvora Gospić u smjeru Zagreba vozi se uz ograničenje brzine 40 km/h.

Na autocesti A3 pred naplatnom postajom Bregana u smjeru Slovenije kolona teretnih vozila na zaustavnom traku proteže se oko 2 km. Na autocesti A2 Zagreb - Macelj, zbog veće gustoće prometa na graničnim prijelazima Macelj i Lupinjak, teretna vozila isključuju se iz prometa na odmorištu Lepa Bukva.

Večeras od 22 do ujutro u 6 sati zbog radova u tunelu Učka vozit će se uz privremenu regulaciju. Na autocesti A2 Zagreb - Macelj, zbog veće gustoće prometa na graničnim prijelazima Macelj i Lupinjak, teretna vozila isključuju se iz prometa na odmorištu Lepa Bukva. U prekidu je katamaranska linija Pula - Zadar.

Slično vrijeme kao danas, bit će i sutra. Na kopnu će povremeno padati snijeg, jače i češće poslijepodne i navečer, iako ga malo može biti i već prijepodne. Mjestimice će se stvarati, a u Lici i Gorskom kotaru podebljavati snježni pokrivač, najavio je RTL-ov meterolog Nikola Vikić-Topić.

Na obali će padati kiša, U Dalmaciji jaka i obilna, dok na sjevernom Jadranu može biti i malo snijega. Međutim, neće se primati na tlu osim u unutrašnjosti Istre gdje je srijede ujutro moguć pokrivač, od oko 10 centimetara.

U cijeloj će zemlji biti hladno, na kopnu će temperatura biti oko 0 °C uz slab do umjeren sjeverni vjetar, a na moru od 2 do 9 °C uz umjerenu i jaku buru. Samo će na jugu biti još malo juga.

Ostatak tjedna na kopnu će biti pretežno oblačno, povremeno će padati snijeg, najčešće i najjače u Gorskom kotaru i Lici, no bit će ga i u nizinama, i to više nego u dosadašnjem dijelu zime koja je snijegom bila vrlo skromna. Tako će se stvarati i pokrivač koji u dijelovima Slavonije, ponajprije duž Posavine te u Srijemu može biti i deblji - do kraja tjedna moguće je više od 20 centimetara. U središnjoj Hrvatskoj između 5 i 20 cm, s time da će više snijega biti na jugu, oko Karlovca i Siska, a manje na sjeveru, oko Varaždina, Koprivnice i Bjelovara.

