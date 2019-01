Kiša, snijeg i grmljavina: 'Nakon toplog četvrtka stiže nagla, brza i žestoka promjena'

Sutra u većini Hrvatske, nakon iznadprosječno toplog četvrtka s južinom, stiže nagla, brza, pa i žestoka promjena - povratak zimskih uvjeta, ponegdje i s debljim snježnim pokrivačem, kaže Zoran Vakula u prognozi za HRT. Njegov savjet - možete li, gorjem ne putujte od 8 do 20 sati, a još bolje - do subote, a i podno Velebita će od petka poslijepodne do subote kasno navečer biti ograničenja u prometu. Od ponedjeljka ponovno oblačnije i vjetrovitije, vjerojatno s češćim oborinama.

U petak ponegdje će biti i obilne kiše praćene munjama i gromovima, gdjekad i uz padanje snijega, a razvedravanje u noći na subotu pridonijet će novim "minusima" na kopnu, pa će zimski ugođaj potrajati i u sljedećem tjednu, barem prema temperaturi, a ponegdje i po još koječemu, navodi Vakula.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu bit će većinom oblačno, najprije uz kišu, više u zapadnijim krajevima, gdje već prijepodne stiže zahladnjenje i snijeg, osobito u brdima. Zapuhat će sjevernjak i sjeveroistočnjak, a temperatura će veći dio dana biti između 2 i 7 °C, navečer niža. U središnjoj Hrvatskoj u noći i ujutro bit će najtoplije, a navečer će uz djelomično razvedravanje biti i "minusa". No, prije toga očekuje se kiša, već od jutra na sjeverozapadu i snijeg, uz stvaranje pokrivača, u gorju i debljeg od 10 centimetara, a u nizinama uglavnom tanjeg. U samom središtu Zagreba možda ponovno i izostane zbog efekta toplinskog otoka. Zapuhat će gdjegod prolazno umjeren, mjestimice i jak sjeveroistočnjak.

Na sjevernom Jadranu i dijelu gorja već oko podneva bit će bura, često jaka, na udare ubrzo i olujna, koja pahulje iz gorja može donositi i ponegdje na obalu, pa i bliže joj otoke. No, češća će biti kiša, gdjegod i u obliku obilnijih pljuskova praćenih grmljavinom, najmanje u Istri, u čijoj je unutrašnjosti i snijeg moguć samo rijetko. Temperatura će se većinom kretati od 5 do 10 °C, u gorju od 0 do 5 °C, uz prijepodne uglavnom toplije od poslijepodneva.

- U Dalmaciji će dnevni temperaturni hod biti uobičajen, ali malen zbog juga, oblaka i kiše, mjestimice i obilnijih pljuskova i grmljavine, a u unutrašnjosti i snijega, uglavnom u brdima. Poslijepodne će bura biti sve češća, na udare ponegdje i olujna, a more i dalje umjereno valovito i valovito. Podjednako će valovito biti i na jugu Hrvatske, ali zbog cjelodnevnog umjerenog i jakog juga, uz koje će se temperatura uglavnom malo mijenjati. Sunčanih će sati biti malo, a pljuskovi i grmljavine bit će češći prema kraju dana - navodi Vakula.

Vakula kaže kako će zimski ugođaj u kopnenom području biti i tijekom vikenda, a i u većem dijelu sljedećega tjedna, ponajviše zbog temperature primjerene sredini siječnja, a manje zbog snijega, kojeg će od subote do ponedjeljka biti samo rijetko i u malim količinama. I na Jadranu će biti sve hladnije, te za većinu vjerojatno najpovoljnije u nedjelju, jer će u subotu te ponovno od ponedjeljka biti oblačnije, uglavnom i kišovitije, te vjetrovitije, na sjevernom dijelu uz često jaku buru, ponegdje i s olujnim udarima, a na jugu će prevladavati jugo.

