'Opravdano sumnjam da je AP naredio Zlati Hrvoj Šipek da se riješi Vanje Marušić'

Dugogodišnja SDP-ovka Mirela Ahmetović bila je gošća ovotjedne Večernjakove emisije ''Politički intervju tjedna''.

U razgovoru s novinarkom Petrom Maretić Žonjom dotaknula se odlaska šefice USKOK-a, povećanja kazni u sklopu izmjena Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, ali i potencijalne koalicije SDP-a i Možemo! pred nadolazeće parlamentarne izbore 2024.

Još se nije stišala bura zbog nerazjašnjenog odlaska šefice USKOK-a Vanje Marušić. Oporba traži da ona s glavnom državnom odvjetnicom Zlatom Hrvoj Šipek dođe u Sabor, tražit će se to na Odboru za pravosuđe. Mislite li da će se cijeli slučaj preseliti u Sabor i što bi one trebale objasniti na toj sjednici?

Ne mogu procijeniti hoće li se pojaviti u Saboru, znamo da je Hrvoj Šipek u nekoliko navrata bila u Saboru, ali nikada nismo dobili odgovore na pitanja koja smo tražili, uvijek je to nekako začahureno stajalište da nema pritiska od vladajućih, već da pritisak čini isključivo oporba. Iako oporba nema nikakvu polugu moći, za razliku od vladajućih. Da podsjetim, upravo vladajući i biraju državnu odvjetnicu i već je sutra mogu razriješiti, dok oporba ne može ama baš ništa. Ono što je indikativno u ovom slučaju jest činjenica da su u svojim izjavama o razlozima odlaska Vanje Marušić sinkronizirani i glavna državna odvjetnica, ali i predstavnici većine, odnosno HDZ i njihovi sateliti u Saboru, gdje se ponavlja ona rečenica da je gospođa morala otići s pozicije jer se dogodila nesreća u kojoj je sudjelovao vozač.

Je li vama ta priča drži vodu?

I Zlata Đurđević kao velika stručnjakinja pozvala se na akte koji kažu da je isključivo Marušić mogla odlučiti o tome je li taj vozač prekršio odredbu i nije se morala opravdavati niti javljati Ministarstvu pravosuđa.

Je li onda njena ostavka iznuđena?

Ne bih rekla da je iznuđena, već naređena. Jedan od tjednika i piše nešto o tome, unatoč tome što se takve informacije pokušava učiniti nebitnima. Već više puta taj je tjednik otkrio niz afera koje su se pokazale točne, a ja imam opravdanu sumnju da je upravo stanoviti AP naredio samoj Zlati Hrvoj Šipek da se mora riješiti Vanje Marušić, upravo zbog slučaja Žalac, afere SMS, u što je Plenković nedvojbeno upleten. Valjda je Marušić kriva što je dopustila da takva informacija dođe do EPPO-a i javnosti.

U HDZ-u su to demantirali, a premijer je rekao da se oporba urotila s predsjednikom i radi pritisak na DORH.

Jeste li vidjeli kako su to demantirali? Poslali su viteza Reinera, akademika da pročita rečenicu kako je to što oporba tvrdi lažno i potpuno neutemeljeno, ali čovjek – akademik, morao je čitati, ni on sam ne vjeruje u to da je tvrdnja lažna, nego je neki PR mag HDZ-a dao tu rečenicu i rekao da to mora pročitati jer se moraju držati iste priče. Bilo je pomalo tužno kada šef kluba zastupnika HDZ-a, akademik, mora čitajući jednu jednostavnu rečenicu opravdavati svog šefa Andreja Plenkovića. Sve je tu jasno.

Gospodin Bošnjaković (HDZ) rekao je da ne vidi nijedan razlog zašto njih dvije ne bi došle na sjednicu saborskog Odbora. Još je nejasno hoće li Marušić doći, dosad se nije oglasila.

Bilo bi odlično da dođu i da se barem da mogućnost propitkivanja svega. No, kažem, ne mogu tvrditi niti da će doći niti da neće, a o relevantnosti izjava Bošnjakovića govori njegova izjava na novinarsko pitanje zbog čega se Plenković ima sastajati s ministrom Malenicom i Hrvoj Šipek, a on na to odgovara: ''Pa, eto, sastali su se jer to mogu.'' Taj stav ''mi možemo što hoćemo'', sav taj bahatluk govori o tome jesu li tu namjere i ruke čiste ili nisu.

Kako gledate na tvrdnju odvjetnika Prodanovića koji kaže da je ovo predizborni dar vladajućima?

Naravno da je Vlada prije svega opterećena megalomanskom korupcijom, nema u koji segment HDZ-ova ruka nije zagrabila. Imamo one slučajeve od krađe milijarde kuna, gdje su sudjelovali samo HDZ-ovci (slučaj Škugor), imamo i aferu sjajne ministrice Žalac koju je dugo Plenković opravdavao, a imamo i slučaj predaje hrvatske nafte Mađarima, što je Plenković naredio ministru Ćoriću.

Koliko te afere štete HDZ-u? Istraživanja pokazuju da stranka stoji odlično.

Ono što je meni dovoljan pokazatelj koliko šteti njihova korupcija jest da 75% građana misli da Vlada Andreja Plenkovića ide u pogrešnom smjeru. Itekako se to građanima gadi, svaki dan moraju slušati kako je neki član HDZ-a ukrao još novca iz njihovih džepova.

Kako će se na SDP odraziti ova afera vašeg bivšeg tajnika za kojeg postoji sumnja da je falsificirao 22 potpisa na prošlim izborima za svog kandidata?

Ja ne bih komentirala postupak, ali znam da je Vedran Babić izjavio da nije kriv. Ja hoću komentirati da se u javnosti gura teza da su svi isti. Dokazat ću vam da nismo isti i SDP nikada neće biti kao HDZ, a o tome svjedoči upravo čin Babića koji je istog trenutka dao ostavku na svoju funkciju i time pokazao da je politička odgovornost nešto šire i važnije od kaznene odgovornosti. Moram vas vratiti na ove slučajeve Žalac i ostale gdje su se HDZ-ovci držali svih svojih funkcija dok im voda nije došla preko grla. Nas nitko ne treba goniti štapom da siđemo s neke funkcije, i to je moralni čin Vedrana Babića.

Dok ne znamo hoće li afere naštetiti ili ne, građane najviše muči inflacija. Što su vladajući po vašemu mišljenju propustili učiniti?

Malo prije sam rekla da sve ono što SDP predlaže jednostavno nije atraktivno medijima i javnosti. Podsjetit ću da sam prva progovorila o inflaciji i to u rujnu 2021. Ćorić se tada na moje pitanje o inflaciji smijao, ponižavao me i posprdno me nazivao ''prvom ekonomskom violinom SDP-a''. Međutim, pokazalo se da sam već tada bila u pravu, a SDP je nakon toga donio ukupno četiri paketa mjera protiv inflacije. Približavanjem Hrvatske eurozoni, SDP je predložio monitoring cijena kako ne bi došlo do zaokruživanja, sve je to Vlada omalovažavala, no pokazalo se da Plenković sada prepisuje mjere od SDP-a i izlazi s mjerama HDZ-a. On gasi vatru kad se ona već razgori, dok se prijedlozi SDP-a, koji su pravovremeno predloženi, potpuno zanemaruju. Zašto? Javnost jedino zanima ima li kakvih razmirica u SDP-u.

Morate i vi priznati da je SDP za to sam kriv.

Za razmirice da, ali i vi morate priznati da bi se moglo naglasiti ono što ide u korist građana, a ne kao da nitko u državi ne postoji osim Plenkovića. No, pustimo to sa strane. Notorna je činjenica da su cijene hrane i osnovnih namirnica daleko više nego li to pokazuju stope ''ispeglane inflacije'' i zbog toga najviše pate oni koji imaju najmanje. Ako je voditi se tvrdnjama SDP-ova bivšeg ministra financija Borisa Lalovca, inflacija je oko 20 do 30 posto kada govorimo o osnovnim cijenama namirnica. Naravno da su cijene luksuznih dobara manje rasle, ali tko to kupuje? Meni je uvijek simpatično pročitati izjave Filipovića koji zbunjuje ljude kada govori da vidimo da cijena čipsa raste, ali je zapravo pala. Tolika nestručnost kada se komunicira o realnoj situaciji ne bi smjela doći od ministra. Davno sam ga ocijenila i puno lošijim izborom od Ćorića, a Ćorić je bio poguban izbor za Hrvatsku. Ono što ponovno možemo vidjeti jest kupovina aplikacija, uspostavljanje odnosa sa samo tri trgovačka centra... Neka ti građani koji kupuju osnovne namirnice procijene kako im je danas kupovati.

Neki dan je u Saboru bilo poprilično burno za vrijeme rasprave o Zakonu o prekršajima protiv javnog reda i mira. Miro Bulj je u sabornici uzviknuo: "Za dom spremni!" Kako komentirate tu raspravu?

Što se tiče same rasprave, bila je potpuno neprihvatljiva. Nisam nazočila toj raspravi, ali sam snimku nekoliko puta pregledavala jer sam se čudila kako se to može dogoditi u Saboru u 21. stoljeću. Bulj je pokušao opravdati taj pozdrav i kontekstom Domovinskog rata. Međutim, taj pozdrav u bilo kojem kontekstu potpuno je neprihvatljiv.

>> VIDEO Svađa u Saboru oko pozdrava: "Za dom spremni!"; Jandroković izbacio Bulja sa sjednice

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Mislite li da će ove više kazne koje su propisane riješiti to pitanje?

Ja ću vam reći da je predlaganje i donošenje ovakve izmjene zapravo bacanje kosti građanima i da se oni sada glođu oko te teme jer nekima odgovara da se građani bave tim temama niskih strasti radije nego stvarnim problemima. Već je postalo gadljivo licemjerstvo koje pokazuju zastupnici manjina koji bi trebali biti njihov štit, a to nisu. Kada vam takvi zastupnici drže slobodne govore, pa pokazuju neprihvatljive karikature i rade žrtve od sebe samih, potpuno ih podržavam, ali nakon toga ti isti zastupnici u ovakvim prilikama ne rade ništa da se njih zaštiti. SDP kao oporba pravi je zastupnik manjina, a ne ovi kvazi-zastupnici. Koliko će se riješiti, vi procijenite kada vam u vladajućoj većini Zekanović kaže da se ne moraju uzrujavati jer se ništa neće time riješiti. Onda se diže Pupovac i govori da će se to riješiti jer su strože kazne. Naravno da se ništa neće promijeniti, ovo je dodvoravanje dijelu hrvatske desnice tako da im se osigurava da se ništa neće promijeniti.

Uvijek se u opoziciji predlaže svašta, ali kad se dođe na vlast, za neke stvari nema se hrabrosti...

Andrej Plenković već sedam godina za to nema hrabrosti i ja ga razumijem, on ima polovicu HDZ-a koju čini ono desno krilo i on njima mora nešto dati. On se njih boji jer ako se oni dignu, onda Andrej Plenković pada. Milorad Pupovac njemu tu jako dobro asistira i on je tu problem. Ovog trenutka oni bi mogli riješiti taj problem pozdrava "ZDS". Bez HDZ-ovih satelita, Andrej Plenković nema većinu i to ljudima mora biti jasno.

Radi se i na Zakonu o izbornim jedinicama, a oporba je tu zaobiđena. Što očekujete, kozmetiku ili nešto više?

Očekujem da će se novim inženjeringom omogućiti maksimalizacija rezultata HDZ-a. O tome vam govori i samo povjerenstvo koje je Plenković okupio da radi na tom zakonu. To su redom županijski predsjednici HDZ-a, patuljci s kojima se sada ''dila'' kako urediti izborne jedinice da HDZ ostane na vlasti. Ne očekujem ništa, mi smo konkretan prijedlog dali i to još u siječnju 2022. jer smo odgovorni i znamo da se moramo na vrijeme svi dogovoriti na koji način će osnovni zakon koji diktira parlamentarnu demokraciju skrojiti. Naš su prijedlog, šest izbornih jedinica koje prate granice županija s većim sudjelovanjem građana tako da se smanji prag za preferencijalne glasove i poveća broj zastupnika koji idu direktno u Sabor, podržali su i stručnjaci te GONG koji ima sličan prijedlog. Naravno da to HDZ-u ne odgovara i sada se Andrej Plenković ponaša u stilu ''tko su oni''.

Vi isto tako pozivate na razgovore Možemo!, oni s druge strane kalkuliraju. Hoće li biti vaše predizborne koalicije?

Mi ne pozivamo javno, mi samo odgovaramo na pitanja novinara koji su stvarno jako uporni. Mi smo najnormalnijom procedurom započeli pripreme za izbore, a na ovo pitanje samo ću reći da presudite sami hoće li je biti s obzirom na nastupe koje zajedno imamo. Ja ću vam pustiti da radite svoj posao i sigurno ćete vidjeti što iza toga stoji, ali mi prilično sinkronizirano djelujemo.

Po novom se nudi i Penava uime Domovinskog pokreta. Je li tako nešto opcija?

On se sam prvi ponudio HDZ-u. Je li to dogovor da se HDZ predstavi kao da ima nekakav koalicijski potencijal, jer nema baš nikakav, ne znam, ali onda valjda pod pritiskom javnosti se dosjetio Penava i SDP-a, možda tako dođe i do SDSS-a.