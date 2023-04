Novi glavni tajnik SDP-a je zamjenik sisačke gradonačelnice

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin pronašao je novog glavnog tajnika stranke nakon što je bivši, Vedran Babić, morao dati ostavku. Riječ je o Marku Krički, diplomiranom politologu i zamjeniku gradonačelnice Siska Kristine Ikić Baniček koji u stanci ima popriličan staž iako je u javnosti relativno nepoznat. Obnašao je tako Krička do sada u SDP-u dužnost tajnika Foruma mladih SDP-a, a u stranci je aktivno sudjelovao i u mnogim izbornim kampanjama.

U nezgodno vrijeme

Ipak, na funkciju dolazi u vrlo nezgodno vrijeme, nakon što je bivši glavni tajnik Vedran Babić dao ostavku nakon što je protiv njega podignuta optužnica. Podsjećamo, Babića se tereti za kazneno djelo krivotvorenja isprave i upotrebe lažne isprave na lokalnim izborima 2021. godine na temelju tvrdnji bivšeg SDP-ova predsjednika slavonskobrodskog SDP-a Stribora Valente koji je Babića optužio za falsificiranje potpisa potpore za Marija Vučinića, SDP-ova kandidata za brodsko-posavskog župana.

Krička stiže za glavnog tajnika i uoči superizborne 2024. godine kada stranku očekuju troji izbori i kada je rad na terenu, što spada u možda i najvažniji opis posla glavnog tajnika, poprilično u fokusu.

Međutim, oni koji dobro poznaju Kričku kažu da novi glavni tajnik unatoč teškom poslu koji ga čeka ima kapacitete da dobro i kvalitetno obavlja taj posao. Kaže to i Igor Dragovan, bivši dugogodišnji SDP-ov glavni tajnik koji je s Kričkom surađivao u nizu izbornih kampanja.

- Krička je vrijedan, pametan i dobar dečko s potpuno ispravnim političkim zaleđem. On je dobro rješenje u ovim okolnostima u kojima se stranka našla nakon Babićeve ostavke i to što je prihvatio funkciju pokazuje da osjeća odgovornost prema stranci i njezinim ljudima. To je velik izazov jer on nije poznat javnosti, ali je važno da ga stranka poznaje i da on poznaje stranku. Ima on sad već dosta staža u SDP-u - kazao je Dragovan.

Osim glavnog tajnika, šef SDP-a Peđa Grbin uskoro će trebati pronaći i novog šefa Statutarne komisije s obzirom na to da su postupanjem DORH-a zbog slučaja iz Slavonskog Broda obuhvaćene četiri osobe među kojima i dosadašnji predsjednik Statutarne komisije Mijo Kladarić koji je nakon podizanja optužnice također dao ostavku na svoju funkciju.

Osobni odabir

U svakom slučaju, na idućoj sjednici Glavnog odbora, koja se očekuje uskoro, navodno 3. svibnja, Marko Krička trebao bi biti i službeno potvrđen za novog glavnog tajnika, a prije toga mora dobiti i potporu stranačkog Predsjedništva. No to su zapravo samo čiste formalnosti, s obzirom na to da je Krička osobni odabir predsjednika stranke Peđe Grbina. Do sjednice Glavnog odbora 3. svibnja očekuje se da će Grbin pronaći i rješenje za Statutarnu komisiju, a pretpostavlja se da će novi šef postati netko od sadašnjih članova Statutarne komisije.

