Oporba stala uz Milanovića: 'Vježbe ukrajinske vojske u Hrvatskoj? Uložimo radije u obuku naših kadrova zbog prijetnji iz regije

Predsjednik RH Zoran Milanović izjavio je u utorak da će se, kao vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH, usprotiviti ideji da se u Hrvatskoj obučavaju ukrajinski vojnici.

"Ne podržavam tu ideju zato što ne podržavam upetljavanje Hrvatske u ovaj rat više nego što treba. Korektni smo, solidarni i to je to. Dalje od toga ne. Kao vrhovni zapovjednik neću to odobriti. Nisam čuo za prijedlog, ali unaprijed kažem, to mi se ne sviđa, to je dovođenje rata u Hrvatsku", rekao je Milanović kazavši da je Hrvatska već politički i humanitarno dosta učinila za Ukrajinu.

Zatim se osvrnuo i na vojne donacije ratom pogođenoj Ukrajini.

"Poslali su mi nekakav dopis da dam prethodno mišljenje vrhovnog zapovjednika za određena tehničko-materijalna sredstva koja bi se dala Ukrajini. To podržavam samo ako ćemo vrlo jasno dobiti zamjenska sredstva. Ne mogu podržati lišavanje krvotoka hrvatske obrane. Hrvatska obrana je na prvom mjestu, onda dugo ništa, onda NATO i onda ostali", dodao je.

Iz Milanovićeve izjave ostalo je nejasno o kakvoj vojnoj vježbi ukrajinske vojske na hrvatskom teritoriju bi se radilo, tko bi je rukovodio, po čijem nalogu i pod čijim okriljem.

Saborski zastupnici s kojima je razgovarao Večernji list tvrde da nisu upućeni u detalje, ali da je riječ vjerojatno o nekakvoj inicijativi koju pregovara Vlada na razini Europske unije.

Franko Vidović iz kluba Socijaldemokrata, veteran Domovinskog rata te član saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost kaže da se načelno slaže s Milanovićem.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

"Još nisam dobio detalje o kakvoj vojnoj vježbi bi se radilo. Međutim mogu reći da je Milanović u pravu. Mi smo naprosto mala država kojoj nije za potrebu gurati se u prvi plan. Moramo igrati mudro i gledati širu sliku. Osim toga Hrvatska je turistička država, nama ne trebaju naslovi svjetskih medija da Ukrajinci uz eksplozije održavaju vježbe uz naše more, ne treba nam da ljudi misle da smo samim time postali potencijalna meta Rusije. Ovu ideju podržao bih da se sve članice Europske unije i NATO-a obvežu da će na svom teritoriju dopustiti obuku ukrajinskih postrojbi. No, to ovdje očito nije slučaj nego se od Hrvatske traži da uz još neke zemlje ustupi prostor i infrastrukturu za nešto od čega nema konkretnog i opipljivog interesa", kazao je Vidović.

Njegov suborac iz Domovinskog rata te saborski zastupnik Domovinskog pokreta, Stipo Mlinarić, na istom je tragu razmišljanja.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

"Čija je to inicijativa? Plenkovićeva? Jandrokovićeva? Dok sam ja samoinicijativno kretao u rat u svibnju 1991. oni su se prešetavali briselskim hodnicima, a sad glume velike demokrate i eurofile. Ja sam protiv takvih vježbi, ali ne zato što sam na strani Milanovića. Ni on nije vidio dana rata. Protiv vježbi sam jer bi Hrvatska time postala direktna sudionica rata. Što se mi uopće imamo miješati u tuđe sukobe pored Francuske, Njemačke, SAD-a koji tamo imaju jasne interese? Ukrajinu podržavamo politički, humanitarno, logistički i vojno, ali ovakve stvari nam ne trebaju. Realno, naša vojska je u rasulu. Radije bih želio vidjeti da se ulaže u mlade kadrove hrvatske vojske i da se njih obučava. Živimo u vrlo nezahvalnim vremenima. U BiH odnosno u RS-u stoluje Milorad Dodik, u državi izgrađenoj na genocidu, Bošnjaci preglasavaju i sustavno uništavaju hrvatski korpus s izbornim zakonom, Orban govori da je Baranja njegova, nova talijanska premijerka kaže da su Istra i Dalmacija njihovi. Iz Srbije nam govore da smo ustaše. Mislim da trebamo gledati svoje interese", kazao je Mlinarić.

Marijan Pavliček iz Hrvatskih suverenista bio je vrlo kratak.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

"To su gluposti! Što Hrvatska ima od toga? Predsjednik Milanović lijepo je sve obrazložio. Tko je Hrvatima 1991. dao prostor i logistiku za vojne vježbe? Gdje je tada bila ta demokratska Europa?", zaključio je Pavliček.

Peđa Grbin, predsjednik SDP-a o svemu je rekao:

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

"U potpunosti razumijemo zabrinutost predsjednika Republike, jer obuka vojnika neke od zaraćenih strana uvijek predstavlja rizik. Međutim, u ovom ratu je potpuno jasno koja je strana ispravna, a koja ne. I stoga bi bili spremni podržati obuku ukrajinskih vojnika pod uvjetom da se radi o zajedničkoj odluci i politici donesenoj na razini svih članica EU-a i NATO-a", kazao je Grbin.

