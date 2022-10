Vrh SDP-a: Milanović će sigurno po drugi mandat, a mi ćemo ga podržati

Odluči li predsjednik države Zoran Milanović ići po još jedan mandat, njegova bivša stranka koju je vodio devet godina i koja ga je podržala i u utrci za prvi mandat ponovno će stati iza njega. Potvrdio je to nedavno sam predsjednik SDP-a Peđa Grbin, čiji je nedvosmisleni odgovor otvorio i pitanje priprema li se na Pantovčaku nova kandidatura.



Izvori iz vrha SDP-a koji su u dobrim odnosima i s Milanovićem tvrde kako će Milanović sigurno ići po još jedan predsjednički mandat te kako tu utrku teško može izgubiti. Jer, osim što je Milanović, kažu, konstantno najpopularniji političar u državi, činjenica je da se do sada, a još malo bit će dvije godine do novih predsjedničkih izbora, baš nitko ne gura u tu utakmicu. Štoviše, nitko se, kažu, niti ne spominje kao protukandidat, a što prije nije bio slučaj.