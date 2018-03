Bernardić sam protiv svih, zaratio s cijelom oporbom

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić našao je neobičnu metu. Umjesto da napada HDZ i aktualnu Vladu, odlučio je napasti, i to žestoko, potencijalne koalicijske partnere. Na tapeti su se našli gotovo svi u oporbi, od Mosta do Živog zida, a posebno stranke tzv. Amsterdamske koalicije Glas te još više IDS.

Most jednako Crkva

– Na Istanbulskoj konvenciji razotkrili su se mnogi u Hrvatskoj. Prije svega oni koji su bili spremni podržati Plenkovića u naumu da falsificira Istanbulsku konvenciju, a razotkrio se i Most, iz kojeg su najavili da neće podržati ratifikaciju. Time su potvrdili ono što se dugo nagađa – Most je jednako Crkva, odnosno klerikalna desnica. Razotkrio se i IDS jer je Boris Miletić postao, kako se čini, Plenkovićev glasnogovornik, rekavši da u Istanbulskoj konvenciji nema roda. To nije točno. Rodnog ima – kazao je Bernardić u srijedu u Istri.

Tijekom dana nastavio je u sličnom tonu pa je poručio da ga čudi kako to da Glas i IDS nisu uopće reagirali kada su se u medijima pojavila nagađanja oko moguće koalicije s HDZ-om, i to odmah nakon što je Miletić postao Plenkovićev glasnogovornik vezano uz Istanbulsku konvenciju. Da priča bude nevjerojatnija, poruke su kreirane isti dan kada je šef SDP-a bio i u Umagu u kojem je upravo SDP na vlasti s HDZ-om.

Račan je SDP doveo na vlast, no njegov rezultat nije bio ni blizu Milanovićevom:

Očekivano, na Bernardićeve napade uslijedile su reakcije sa svih strana. Čak su i u samom SDP-u naši izvori poručili da im nije jasno što se događa i da ih sve podsjeća na Bernardićevu “kampanju za satiru”. I kao što su i tada za sve optuživali Bernardićeva savjetnika Sinišu Jagodića, tako i sada kažu da se iza svega krije baš Jagodić koji je s Bernardićem u srijedu, kažu naši izvori, i bio u Istri.

Šefica Glasa Anka Mrak Taritaš poručila je Bernardiću da se počne baviti HDZ-om umjesto da se bavi strankama Amsterdamske koalicije kao i temama važnim za Hrvatsku poput one upravlja li ovom zemljom Hrvatska biskupska konferencija ili Sabor i Vlada.

Neslužbeno se pak od prozvanih može čuti i da Bernardić Amsterdamsku koaliciju doživljava kao konkurenciju na lijevom centru, a s druge strane prozivajući druge pokušava skrenuti pozornost s teme velike koalicije HDZ-a i SDP-a. Prozvanom se našla i Marijana Puljak, predsjednica stranke Pametno, koja je kazala da “Bernardić nastavlja zabavljati hrvatsku javnost umjesto da se ozbiljno pozabavi stanjem u vlastitoj stranci”.

Reagirao je i politički tajnik Mosta Nikola Grmoja koji je poručio da ne zamjera Bernardiću izrečeno i da može shvatiti da se tako bori za svoje biračko tijelo.

– Ali to nije dobar put. Svatko odlučuje što će nuditi svojim biračima. On je očito izabrao ove teme, ali nas zanimaju konkretni zakoni koji će ljudima popraviti život. Mi se ne bavimo podjelama na mi ili oni, ne dijelimo nikome etikete i nismo isključivi, a on očito na ovaj način želi vratiti dio svojih birača kojima su bitne ove ideološke teme – kazao je Grmoja.

I dok su prozvani jučer imali potrebu reagirati, u SDP-u su odlučili stati na loptu.

Izvor blizak Bernardiću o njegovim je izjavama kazao da ih iščitava kao želju da se SDP u Istri bolje i snažnije pozicionira, a potom je i sam nastavio “udarati” po IDS-u za koji je kazao da vrludaju.

– Sjetite se, glasali su za rebalans proračuna, htjeli vezati opoziv ministrice Martine Dalić s Istanbulskom konvencijom jer su čekali da Končar preuzme Uljanik. A i IDS jedini od pozvanih stranaka nije došao na našu konvenciju. To su sve činjenice – kaže naš izvor iz SDP-a.

Rekao je istinu

Dodao je i da ne vjeruje da će Bernardićeve izjave ugroziti neko potencijalno partnerstvo ni IDS-a ni Glasa sa SDP-om te da Bernardićev napad nema nikakve veze s budućim EU izborima na koje stranka ide samostalno.

I naš drugi izvor iz vodstva SDP-a kaže da Bernardiću teško može prigovoriti za sadržaj izrečenog što se tiče njegove točnosti.

– Ovog puta sve što je rekao stoji, pogotovo za Most i IDS. Jedino je pitanje je li pogodio mjesto i vrijeme za te poruke. Mislim da je tu pogriješio i da nije trenutak za takve napade – kaže naš izvor iz vrha SDP-a.