Oporba prigovorila Jandrokoviću na način vođenja sjednice: 'Neka se ugleda na Milijana Brkića'

Troje oporbenih zastupnika prozvalo je u petak predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića zbog načina na koji od ove jeseni vodi sjednice, spočitavaju mu da nepotrebno sudjeluje u polemikama sa zastupnicima i da „radi određene predstave“.

"Predsjednik Sabora nepotrebno puno sudjeluje u polemikama sa zastupnicima, to prije nije radio, u tom smislu je i on odgovoran za povećanu adrenalinsku injekciju koju imamo na plenarnoj sjednici", rekao je Arsen Bauk (SDP) na sjednici Odbora za Ustav i Poslovnik.

Jandrokoviću je preporučio da to smanji, odnosno ne radi, a naveo je i u koga bi se mogao ugledati u vođenju. „Ako mu treba edukacija, neka pogleda snimke vođenja Milijana Brkića u prošlom sazivu. On je oporbi izrekao jednaki broj opomena, ali sa puno manje tenzija“, izjavio je Bauk.

Jandrokovićevim načinom vođenja sjednica nezadovoljna je i Karolina Vidović Krišto (NZ) koja je u srijedu od njega dobila tri opomene, a potom je i udaljena sa sjednice, zbog čega se žalila Odboru.

Vidović Krišto: Predsjednik Sabora polemizira i radi predstave

„Vidi se određena nervoza, predsjednik polemizira i radi određene predstave“, kazala je, tvrdeći da to nije slučajno. „Takvo vođenje Sabora, kao da vodi seosku birtiju, ima za cilj da se u potpunosti destruira pravni poredak u državi“, kazala je zastupnica čiju žalbu Odbor nije uvažio zaključivši je kako joj je Jandroković spomenute mjere izrekao u skladu s Poslovnikom.

Dalija Orešković (Centar) ocijenila je pak da je praksa izricanja stegovnih mjera jesenas uznapredovala u odnosu na prethodno razdoblje. „Inflacija teška, osjeća se jedna tenzija i nervoza“, kazala je zastupnica koja je od Odbora zatražila da utvrdi je li udaljenje sa sjednice u trajanju od dva dana, mjera koju je Željku Lenartu (HSS) izrekao predsjedavajući Željko Reiner (HDZ), bila osnovana.

Upozorila je i kako se pritom javio „strukturni problem“, dan poslije bilo je glasovanje, pa Lenart nije mogao glasovati, kao ni Krešo Beljak (HSS).

Ako postoji praksa da udaljenje rezultira time da zastupnik može propustiti dan glasovanja, to je ozbiljan problem, upozorio je vanjski član Odbora, ustavni stručnjak Đorđe Garadašević.

„Imamo situaciju koja je za mene čista neustavnost, tu se sukobljavaju odredbe Poslovnika i Ustava koji zastupnicima jamči slobodno izjašnjavanje“, kazao je Gardašević koji ne spori da red i mir na sjednici treba održavati.

Gardašević: Neka izbačeni zastupnik glasuje iz sobe do Sabornice

Ponudio je alternativno rješenje. „Ako Straža treba odvesti zastupnika iz Sabornice, neka to učini i odvede ga u sobu do Sabornice, pa neka glasuje elektronski, to je moguće“, kazao je Gardašević.

U Poslovniku tako piše, možemo raspravljati je li ta odredba ustavna, ali onda hajdemo podnijeti Ustavnom sudu ili hajdemo sami mijenjati Poslovnik, kazao je Bauk.

Predsjednik Odbora Dražen Bošnjaković slaže se da Poslovnik u mnogim segmentima treba mijenjati. Bili smo u proceduri (za promjene), malo smo dobili povratnih odgovora, ali u nekoj fazi - zašto ne?, kazao je.

Odbor je odbacio prigovor Orešković te poručio da protiv stegovne mjere prigovoriti može samo zastupnik kojemu je izrečena, ne neki drugi, a u konkretnom slučaju Lenart.

VIDEO: Iz korita se na području metropole izlila Sava