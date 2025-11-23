Naši Portali
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
BURNO NAKON IZBORA

Oporba ne priznaje pobjedu Dodikovog kandidata: 'Proglasili su je na temelju prekrojenih rezultata'

Banja: Luka: Dodik proglasio Sinišu Karana pobjednikom predsjedničkih izbora
Foto: Dejan Rakita/Pixsell
1/7
VL
Autor
Ranko Mavrak/Hina
23.11.2025.
u 23:34

Tražit će i ponavljanje glasanja na izbornim mjestima u Doboju, Zvorniku i Laktašima jer su tamo, kako tvrde, dokazane nepravilnosti tijekom glasanja

Oporbene stranke iz Republike Srpske odbile su u nedjelju prihvatiti da je Siniša Karan, kandidat vladajućeg bloka, pobijedio na izborima za predsjednika tog entiteta, ustvrdivši kako je pobjednik zapravo njihov kandidat Branko Blanuša. "Mi ne prihvaćamo i ne priznajemo njihovu pobjedu jer izborni rezultati govore nešto sasvim drugo", izjavio je na konferenciji za novinare u Banjoj Luci čelnik Srpske demokratske stranke (SDS) Jovica Radulović.

On je to kazao neposredno nakon što je Milorad Dodik, predsjednik vladajućeg Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), proglasio pobjedu Karana iznoseći tvrdnje kako je on dobio oko 10 tisuća glasova više od Blanuše. Radulović je rekao kako podaci s terena ukazuju da se dogodila "velika izbora krađa".

"Pobjedu su proglasili na temelju prekrojenih rezultata", kazao je Radulović dodajući da je razlika između dva kandidata mala i da se radi o tek nekoliko stotina glasova no oni su, kako je ustvrdio, u korist Blanuše. U oporbi su odlučili kako ipak neće odmah proglasiti pobjedu Blanuše nego će pričekati rezultate prebrojavanja glasova koje su prikupljali mobilni timovi kao i glasova iz inozemstva, a njih je oko 20 tisuća, što bi Središnje izborno povjerenstvo trebalo objaviti u narednim danima.

Tražit će i ponavljanje glasanja na izbornim mjestima u Doboju, Zvorniku i Laktašima jer su tamo, kako tvrde, dokazane nepravilnosti tijekom glasanja. Blanuša je pred novinarima izrazio zahvalnost svima koji su sudjelovali na izborima i istaknuo je kako je veoma zadovoljan ostvarenim rezultatom. "Da nije bilo izbornih manipulacija već bih večeras mogao proglasiti pobjedu", kazao je Blanuša i dodao kako očekuje da će se to ipak dogoditi u narednim danima kada budu prebrojani svi glasovi. 
Branko Blanuša Milorad Dodik Republika Srpska Siniša Karan

