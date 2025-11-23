Milorad Dodik proglasio pobjedu svog kandidata: 'To je neupitno'

Vladajuća stranka u Republici Srpskoj proglasila je u nedjelju navečer pobjedu svog kandidata Siniše Karana na prijevremenim izborima za predsjednika tog entiteta koji su raspisani nakon što je s te dužnosti smijenjen Milorad Dodik. Karanovu pobjedu proglasio je osobno Dodik na konferenciji za novinare u središnjici Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) u Banjoj Luci oko 22 sata, no podaci koje je iznio ukazuju na to kako je riječ o krajnje tijesnoj utrci, odnosno kako je razlika u odnosu na kandidata oporbe Branka Blanušu tek dva posto. Prema podacima SNSD-a, Karan je dobio potporu nešto više od 215 tisuća glasača, oko 51 posto, dok je kandidat ujedinjene oporbe Branko Blanuša koji je izbornu utrku ušao bez posebnog političkog iskustva dobio povjerenje njih oko 205 tisuća, odnosno oko 49 posto.

"Pobijedio je naš kandidat Siniša Karan i to je neupitno", kazao je pred novinarima Dodik koji se pritom potužio kako je SNSD u izbore ušao pod nepovoljnim okolnostima zbog "stranog intervencionizma". Ocijenio je da je to demotiviralo značajan dio birača da uopće glasaju pa je stoga i ukupni odaziv birača bio mali.

Prije Dodikovog istupa glasnogovornik SNSD-a Radovan Kovačević ipak je priznao kako su rezultati koje je ostvario njihov kandidat ispod očekivanja. "Moramo reći da nismo zadovoljni rezultatima, imali smo problema s biračkim tijelom", rekao je Kovačević očito aludirajući na činjenicu da je na izborima 2022. godine Dodik dobio glasove 300 tisuća birača, dok je za tadašnju kandidatkinju ujedinjene oporbe Jelenu Trivić glasalo njih 273 tisuće.

Predsjednik Središnjeg izbornog povjerenstva BiH (SIP) Jovan Kalaba potvrdio je u nedjelju navečer u Sarajevu kako je biračko pravo ovoga puta iskoristilo tek nešto više od 443 tisuće od 1,2 milijuna registriranih glasača, odnosno 35,78 posto. Na izborima za predsjednika RS provedenim 2022. godine glasalo je 53 posto registriranih birača.

Karana je SNSD za predsjednika RS kandidirao kao osobu koja je godinama vjerni Dodikov suradnik. Karan je bio Dodikov savjetnik te potom ministar unutarnjih poslova u vladi RS, a trenutačno obnaša dužnost ministra za visoko obrazovanje. Ukoliko SIP BiH potvrdi njegov izbor nakon prebrojavanja glasova pristiglih poštom iz inozemstva, on će na dužnosti predsjednika RS biti do redovitih izbora planiranih za listopad 2026. godine.