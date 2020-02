'Opet se čuju glasovi ljudi s govorom mržnje i njihove šovinističke poruke'

Tijekom posjete Vijeću srpske nacionalne manjine Vukovarsko – srijemske županije predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac kazao je kako je želja njegove stranke da predstojeći popis stanovništva prođe u toleranciji kako bi popis bio vjerodostojan.

- Odlika sređene države je da želi upoznati i imati objektivne činjenice, te poštivati osjećaj pripadnosti i identiteta svakoga svoga građanina. Želimo i da pripadnici manjina sudjeluju u popisu u skladu s propisima kao i svi drugi kako bi popis bio objektivan i nepristran. Ne može se dogoditi da netko ne bude popisan ili upisna gdje ne treba - rekao je Pupovac.

Osvrnuo se i na nedavna burna događanja u Hrvatskom saboru kada je tijekom rasprave i uvreda napustio sabornicu.

- Govora mržnje je bilo i previše u proteklih desetak godina da bi u zadnje dvije tri godine on malo splasnuo. Sada se opet čuju glasovi ljudi s govorom mržnje i njihove šovinističke poruke koji na taj način kvare odnose među ljudima. Ti koji to rade nas koji pozivamo na toleranciju optužuju da stvaramo netoleranciju, oni nas koji se zalažemo za nepristranu atmosferu tijekom popisa optužuju da želimo pristranu atmosferu i pristran popis. Takve metode smo već vidjeli i čuli i to su nedemokratske ideje- rekao je Pupovac.

Govoreći o tome koliko je Vlada RH stabilna kazao je kako je za SDSS iznimno važno da se uđe u mirnu oazu, bez svađa i ratnih tema i gdje će se poštivati ono što se treba poštivati i istraživati ono što se treba istraživati. Smatra kako se na nekim temama ne može graditi budućnost nego ih treba smjestiti u prošlost. Pupovac ističe kako se budućnost gradi da se osiguraju što bolje škole, bolnice, veće mirovine, bolje zapošljavanje, solidnije pravosuđe…

Na upit što očekuje od novoga predsjednika RH Zorana Milanovića u daljem radu Pupovac je kazao kako će SDSS, ako predsjednik ustraje na svojim predizbornim porukama i govora sa inauguracije, biti zadovoljan.