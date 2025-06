VIDEO Opasna riba s otrovnim bodljama viđena kraj Korčule: 'Može izazvati jaku bol, pa čak i smrtne posljedice'

U podmorju mjesta Potirna na otoku Korčuli uočena je invazivna i opasna riba lav (Pterois), potvrdili su za Dalmaciju Danas očevici koji su je snimili tijekom ronjenja. Ova egzotična riba, prepoznatljiva po svojim lepezastim perajama i dugim, otrovnim bodljama, u Jadranu je vrlo rijetka, ali njezino sve češće pojavljivanje zabrinjava znanstvenike i ronioce.

Riba lav, podvrsta Pterois miles, prirodno obitava u Indo-Pacifiku, no posljednjih godina širi se Mediteranom i Jadranom, gdje nema prirodnih neprijatelja. Poznata je po tome što se brzo razmnožava i agresivno hrani autohtonim ribljim vrstama i malim rakovima, što je čini ozbiljnom prijetnjom za morske ekosustave.

Podsjetimo, iz Instituta za oceanografiju i ribarstvo ranije su za medije pojasnili kako je riba lav prvi put u Jadranu zabilježena 2019. godine, a najdalje je do sada došla do otoka Visa 2021. – Sve su bodlje na tijelu ove ribe otrovne te se kod uboda javlja izuzetno jaka bol. Mogući su i ozbiljniji simptomi poput oticanja, mučnine pa čak i smrtnih posljedica. U slučaju uboda preporučuje se odmah potražiti liječničku pomoć. Srećom, otrov je termolabilan i može se neutralizirati toplinom – savjetuju iz Instituta. Preporučuje se odmah uroniti ubodeno mjesto u vodu temperature 40-45 °C i držati ga tako 30 do 90 minuta, pazeći da ne dođe do opeklina.

Kako smo ranije pisali, iz Instituta su također naglasili da je riba lav teritorijalna vrsta, a u slučaju jače najezde može se primijeniti ciljani izlov kao učinkovita mjera kontrole populacije. Pozvali su i na očuvanje prirodnih predatora poput hobotnica i nekih vrsta kirnji, koji zasad predstavljaju rijetke prirodne neprijatelje ove invazivne vrste u Sredozemlju. – S obzirom na trend zatopljenja mora i širenje toploljubnih vrsta, očekuje se da će pojava ribe lav u Jadranu biti sve češća – upozorili su iz Instituta te pozvali građane da u slučaju uočavanja ove ribe dojave lokaciju putem dostupnih kanala.