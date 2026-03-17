Požar na krovištu zgrade u Dubravi: Akcija gašenja još uvijek traje, vatrogasci raskapaju krov

Na objektu u Ulici Augusta Musića u zagrebačkoj Dubravi, u utorak oko 12.55 sati izbio je požar. Nakon dojave građana koji su primijetili gusti crni dim kako se širi iz krovišta, vatrogasci su nam potvrdili da su stigli na mjesto događaja i da intervencija još uvijek traje. Vatra se razbuktala u svega nekoliko minuta, a vatrogasci i policija su stigli brzo.

Upućeni su na teren i potvrđeno je da gori krovište objekta. Prema službenim informacijama, požar je zahvatio oko 80 četvornih metara krovišta na kućnom broju 24, te dodatnih 10 četvornih metara na susjednom objektu. Akcija gašenja požara još uvijek traje, a vatrogasci raskapaju i krovište.