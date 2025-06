Oni su preživjeli nemoguće: Ovi putnici čudom su izvukli živu glavu iz stravičnih avionskih nesreća

Svijet još uvijek ne može pojmiti kako je jedini preživjeli iz zrakoplovne nesreće Air India, koja je u petak u Ahmedabadu usmrtila više od 240 ljudi, uspio izvući živu glavu iz olupine zrakoplova nakon što je došlo do nesreće.Vishwash Kumar Ramesh bio je na sjedalu 11A, blizu izlaza za nuždu, i uspio je pobjeći kroz razbijeni otvor. Snimljen je nakon nesreće, kako hoda ulicom u krvavoj majici i s podljevima na licu.

Boeing 787-8 Dreamliner srušio se nekoliko sekundi nakon polijetanja i eksplodirao u vatrenoj kugli, usmrtivši sve ostale putnike i posadu. Iako zvuči nevjerojatno, čudesni bijeg 40-godišnjeg Britanca nije prvi slučaj preživjelog u avionskoj nesreći. Deseci priča o jedinom preživjelom putniku bilježe se još od 1929. godine, kada je 34-godišnji Lou Foote preživio nesreću koja je usmrtila 14 drugih u Newarku, New Jersey, piše The Independent.

Iako su preživjeli u takvim okolnostima slavljeni u medijima, mnogi od njih govore o dugotrajnim osjećajima krivnje i tuge. Jedan od najzapaženijih slučajeva onaj je Vesne Vulović, 22-godišnje stjuardese koja nije ni trebala biti na letu JAT-ovog aviona 367 koji je oboren u siječnju 1972. Vulović je postala heroina u Srbiji. Nakon bombaškog napada na zrakoplov, koji je pritom eksplodirao u zraku, padala je s više od deset tisuća metara bez padobrana. Iako paralizirana od struka prema dolje, nakon dvije operacije naučila je ponovno hodati.

Cecelia Cichan imala je samo četiri godine kada se komercijalni putnički let Northwest Airlines Flight 255 iz Detroita za Phoenix, na kojemu je bila s roditeljima i bratom, srušio i eksplodirao. Teška nesrea dogodila se prilikom polijetanja s Međunarodne zračne luke Detroit Metropolitan.

Zrakoplov Boeing 727 je ubrzo nakon polijetanja izgubio kontrolu, srušio se i udario u zemljište nekoliko stotina metara od kraja piste. Avion je udario u zgradu rentanja automobila prije nego što je eksplodirao. Cecelia je jedina preživjela u nesreću u kojoj su život izgubile 153 osobe. Sada 41-godišnja Cecelia nosi tetovažu aviona na svom zapešću.

Juliane Koepcke preživjela je pad aviona Lansa Flight 508 u peruansku prašumu 1971. Nakon što je avion pogođen munjom, što je izazvalo požar na desnom krilu, ono se odvojilo od zrakoplova koji je počeo padati prema tlu.17-godišnjakinja je pala s visine oko tri tisuće metara i preživjela s prijelomom ključne kosti i posjekotinama na nogama.

Yemenia Flight 626 bio je avion čiji su putnici i članovi posade, svi osim jedne, tragično skončali 30. lipnja 2009. .Riječ je o međunarodnom letu iz jemenske Sane za Moroni na Komorima. Avion je izgubio kontrolu i srušio se u Indijski ocean, nedaleko od obale Komora, dok je bio u fazi slijetanja prema zračnoj luci u Moroniju, tamošnjem glavnom gradu. Zrakoplov je bio pogođen lošim vremenskim uvjetima, uključujući jake oluje i kišu, što je utjecalo na vidljivost i upravljanje letom.

Dvanaestogodišnja Bahia Bakari preživjela je nesreću. Bahia se držala za ostatke aviona 13 sati prije nego je spašena, a još veće čudo što je uspjela preživjeti s obzirom na to da nije znala plivati. Unatoč proživljenom užasu, Bahia nije odustala od letenja.

Još jedno dijete koje je čudesno preživjelo avionsku nesreću 2010. jest i devetogodišnji Ruben van Assouw. Afriqiyah Airways Flight 771 bila je komercijalni let t iz Johannesburga za Tripoli. Avion je doživio nesreću dok je bio u fazi slijetanja na zračnoj luci u Tripoliju. Zrakoplov je pao samo nekoliko kilometara od odredišta, u polje blizu zračne luke. Avion je udario u tlo s velikom snagom, uslijed čega je došlo do teške eksplozije.

Poginule su 103 osobe, uključujući 93 putnika i 10 članova posade. Jedini preživjeli putnik bio je devetogodišnji dječak iz Nizozemske koji je bio na odmoru sa svojom obitelji. Ruben je pronađen polusvjestan i još uvijek bio vezan za svoje sjedalo, oko pola milje od mjesta nesreće. Imao je slomljene noge, ali je bio stabilan.U nesreći je izgubio roditelje i brata.

Jedna od posljednjih avionskih nesreća u kojoj je jedna putnica čudom ostala živa jest ona Global Air Flighta 0972 koja se dogodilla 18. svibnja 2018. godine. Avion je krenuo iz Havane do grada Holguin koji se također nalazi na Kubi. Srušio se tek nekoliko minuta nakon polijetanja, u polje nedaleko od Havane. Let je bio na relativno kratkoj ruti, ali je tijekom polijetanja došlo do ozbiljnih tehničkih problema. Svjedoci su prijavili da su vidjeli kako jedan od motora zrakoplova gori prije nego što je nestao iza drveća i pao u polje.

Od ukupno 113 osoba, 112 ljudi je poginulo, uključujući sve članove posade i putnike. Iako je inicijalno četvero ljudi izvučeno živo iz olupine aviona, samo je jedna osoba preživjela teške posljedice nesreće. Mailen Diaz Almaguer, 19-godišnja putnica, zadobila je ozbiljne ozljede u nesreći, uključujući teške opekline i prijelome.