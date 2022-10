Zapaljive izjave Aleksandra Vučića o Hrvatskoj: 'Vi svaki dan odlikujete one koji su ubijali Srbe'

Odnosi Hrvatske i Srbije oduvijek su bili opterećeni raznim pitanjima i problemima iz bliže ili dalje prošlosti te ti odnosi, samim tim, nikada nisu bili nešto posebno. Oni su dodatno pogoršani tijekom i poslije Domovinskog rata kada smo svi zajedno svjedočili brojnim zapaljivim izjavama.

U njima nekako prednjači predsjednik Srbije Aleksandar Vučić koji svako malo, često i ničim izazvan, spominje Hrvatsku. Sve to dovelo je da su međusobni odnosu Hrvatske i Srbije danas na prilično niskoj razini.

U bezbroj izjava Vučića o Hrvatskoj probali smo izvući neke od njih koje možda i najbolje pokazuju kakvi su ti odnosi danas, kakva je suradnja i kako se gleda ne nekakve zajedničke interese.

- Hrvatska je samo radila svoj posao, sve ono što radi više desetljeća, od 1941. godine pa nadalje. Ništa se tu nije promijenilo – rekao je jučer predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u Pragu gdje sudjeluje na samitu Europske političke zajednice.

U Hrvatsku ne ide na odmor

Ove godine predsjednik Srbije je kazao i kako je kao dijete, zajedno s roditeljima, dolazio na more u Hrvatsku ali da on, dok je živ, sigurno više neće na more u Hrvatsku.

- Oni građani Srbije koji već ljetuju tamo su samim time pokazali svoj stav o tome. Moj stav je da ja tamo ne bih ljetovao i to je u redu. Svatko ima svoje mišljenje i to je suština demokratskog društva”.

Isto tako ove godine mediji u Hrvatskoj i Srbiji su bili prepuni tekstova nakon što Hrvatska nije dozvolila privatnu posjetu Aleksandra Vučića Jasenovcu. On je tada govorio kako je je želio samo položiti cvijet u spomen stradalima u tom ustaškom logoru.

- Što mislite zašto su u javnost puštali one sramotne priče iz Petrinje želeći me uplašiti, da kažem da mi ne pada napamet ići u Jasenovac? Pogledajte tajming. Što bi bilo u EU-u da izmislimo da je Plenković tukao zarobljenike i radio ne znam što, kakav bi to skandal bio? Oni su to ne samo izmislili, nego osmislili cijelu akciju misleći da će moći proizvesti učinak kod mene, uplašiti me da ne tražim odlazak u Jasenovac. Za mene je u Hrvatskoj važan Jasenovac, Jadovno, Smiljane… To je ono kad su Teslu proglasili Hrvatom iako s hrvatskom veze nema – rekao je tada Vučić.

Kazao je i kako smatra da je osobna kampanja mržnje protiv njega očito orkestrirana iz vrha hrvatske vlade ali i da nema problema s tim.

HRVATSKA BLOKADA SRBIJE JE GRČKA TRAGEDIJA? MA 'AJTE, MOLIM VAS!



Vučić na pitanje da li je pričao sa Milanovićem o optužnici Srbije protiv hrvatskih pilota i najavi da bi Hrvatska blokirala put Srbije ka EU:



- Oni imaju template tekstove protiv mene, nemam problem s tim, o njihovim sposobnostima neću govoriti. Zamislite mene tako glupog, ludog, nikakvog iz onog vijeka poslije toliko stotina godina stigao Hrvate po visini BDP-a, tako glup uspio osigurati suficiti u trgovini s Hrvatskom, kakvi bi rezultati bili da sam finiji – rekao je Vučić.

Nakon odlikovanja koje je uručeno Vojislavu Šešelju, čelniku Srpske radikalne stranke, Vučić je imao uživo „okršaj“ i sa hrvatskim novinarima.

- Od koga je odlikovan? Od jedne eparhije. Pa, vi svaki dan odlikujete one koji su ubijali Srbe, o njima pravite filmove, a na to nimalo niste osjetljiviji - rekao je tom prilikom Vučić.

Spomenuo je Hrvatsku i u vrijeme jedne od konferencija inicijativ0e Otvoreni Balkan.

-Kad su to Hrvati imali svoj stav, osim negativnog prema Srbiji, a ne stav čopora?! Ja mislim da su Hrvati u jednoj stvari u pravu, najgore je da nemaš svoj stav. E, kad mi budu pokazali za što su imali svoj stav, osim negativnog prema Srbiji, a ne stav čopora… Ja ga nisam zapazio – rekao je tada Vučić.

U više navrata je, dok je spominjao Hrvatsku, govorio i o tome kako su na početku Drugoga svjetskog rata nacisti u Zagrebu dočekani od strane velikog broja građana i sa cvijećem.

- Nacisti su bombardirali Beograd, ali su ušli u Zagreb i dočekao ih je narod i formirali su novu državu, novu nacističku marionetsku državu, Nezavisnu Državu Hrvatsku, koja je obuhvaćala cijelu Bosnu i Hercegovinu i velike dijelove današnje Srbije. Glavni zadatak im je bio istrijebiti sve Srbe – rekao je Vučić.

Prokomentirao je i naslovnicu jednog hrvatskog tjednika gdje su mu nacrtani brkovi poput onih Adolfa Hitlera.

- Nemam problem sa tim, to je sloboda medija. Objavljivali su i za Angelu Merkel, koja je veoma mudra, u njeno vrijeme nije bilo ovakvih sukoba u Europi, valjda tek kad nekog nema vidite koliko je značajan. Jedna stvar mi je više zaparala uši nego zasmetala očima, zamislite da oni koji su Hitlera sa cvijećem dočekivali o tome govore onima koji su se protiv Hitlera borili od prvog dana. Valjda i to mnogo više govori o onima koji su to napravili nego o onima o kojima su to govorili - izjavio je predsjednik Srbije.

Puno pažnje izazvala je i njegova izjava u vrijeme kada je tužiteljstvo u Srbiji pokrenulo optužnicu protiv hrvatskih pilota koje se optužuje za ratni zločin na Petrovačkoj cesti 1995. godine.

- Srbija je bila do koljena Hrvatskoj uvijek, vladari su im služili, nikome nije palo napamet da pusti tužitelje da rade svoj posao pa da se podigne optužnica za ubojstvo djece na Petrovačkoj cesti. Šutimo kad pričate na samitima o velikosrpskoj agresiji - a Jasenovac tišina. Ne smije da se šuti o srpskim žrtvama. Jasenovac je za nas zabranjeno mjesto. Mi ćemo da radimo tako da u glavama srpske djece to ne bude zabranjeno mjesto. Biti će velike promjene u našem obrazovnom sustavu, ali ćemo ulagati i u virtualne serije, knjige, da ljudi mogu da znaju što se tu dogodilo. Kao što mi ne smijemo da nipodaštavamo žrtve drugih naroda, tako ni naše žrtve neće nitko bacati pod noge – rekao je Vučić.

U drugoj izjavi, na istu temu, kazao je kako Hrvati misle da imaju pravo da određuju što ćete da kažete i da radite.

- Nekadašnje rukovodstvo Srbije je puzilo pred njima, a čim neko nije takav i kaže da poštuje njihove žrtve, ali i traži pravdu za pobijenu srpsku djecu u Hrvatskoj, odmah postaje najcrnji neprijatelj. Isto kako će da zabrane Švedskoj i Finskoj ulazak u NATO, e isto tako će da zabrane nama pristup EU. Ali ako je to cijena – rekao je Vučić.

Burno je bilo i na konferenciji za novinare nakon što mu nije dozvoljena posjeta Jasenovcu, a kada ga je netko od novinara pitao za Milorada Pupovca i njegovo dalje sudjelovanje u Vladi RH.

– Kako vam ne pada na pamet da pitate za Pupovca, nakon što nisam mogao otići u Jasenovac? Je li vam se Pupovac sviđa, a Srbi i srpske lista vam se ne sviđaju? Kako to da niti nitko od nas nije pitao Pupovca? Zato što znamo u kakvoj su teškoj poziciji Srbi. Iako bi logično bilo da su napustili tu Vladu - izjavio je Vučić.

Nije štedio niti neke od hrvatskih političara pa je tako jednom prilikom spomenuo i Tonina Piculu.

- To je tako glupo da nemam riječi, ali to i baš sliči na njega. On uvijek govori malo, ali glupo. Pa zamislite da mi zaista koristimo sve resurse... Naravno, riječ je o laži – rekao je Vučić.

Ipak, najbrojnije njegove izjave o Hrvatskoj su one u vrijeme kada se obilježava Dan pobjede i Dan domovinske zahvalnosti 5. kolovoza. Vojno redarstvena akcija Oluja se i danas naziva zločinom i genocidom koji je za cilj imao samo protjerivanje građana srpske nacionalnosti.

- Pružamo ruku prijateljstva svima koji žele prihvatiti ali nikada više nećemo šutjeti i nećemo se stidjeti zločina koji su počinjeni protiv našeg naroda. Nemojte nam braniti da se sjećamo - objavio je Vučić uz video na svom Instagram profilu.

Izjave pred Oluju

Pred obilježavanje ovogodišnje obljetnice Oluje Vučić je još jednom spomenuo etničko čišćenje, zločine…

- Hrvatska je, provodeći etničko čišćenje, lišila sebe divnih ljudi. Oluja je ranila srpski narod ali su Srbija i Republika Srpska dobile mnogo divnih i dobrih ljudi. „Zabranjeni grad“ Jasenovac i Oluja nisu mit već činjenice sa kojima živimo. Godinama šaljemo poruku da više neće biti Oluja i danas to ponovno činimo – kazao je Vučić.

Na obilježavanju Oluje kazao je i kako na taj način obilježavaju u Srbiji teški zločin i najveće etničko čišćenje nakon Drugoga svjetskog rata,

-Dva su razloga zašto smo danas ovdje. Prva je tuga, zbog ubijene djece, žena, staraca, 250.000 prognanika. Drugo je da se ta svjedočenja čuju - rekao je Vučić.

Govorio je i da je Hitler htio svijet bez Židova, a Hrvati Hrvatsku bez Srba. Prisjetio se i Franje Tuđmana rekavši kako je njegova ideja da Srbi zauvijek nestanu u pripremi Oluje rekavši da su Srbi otišli ali i da nisu nestali.

-Ponosan sam na sve što sam, ne mogu reći na sve, ali to o čemu oni govore, tu nema ništa sporno. Oni su poubijali Srbe koji su tamo živjeli, a ne Srbi njih. Da podsjetim, izgleda da ste se zaboravili što je bilo 1995. Nisu Srbi ubijali Hrvate, već Hrvati Srbe. Nisu Srbi protjerali Hrvate iz Gline, nego obrnuto – riječi su Vučića.

Ovo je samo dio nekih zapaljivih izjava Aleksandra Vučića o Hrvatskoj i hrvatskim političarima kojih je bilo daleko više. Ipak, bilo je i dobrosusjedskih izjava koje su također izazivale veliki interes medija.

-Hrvatska je, što se tiče ekonomskog razvoja, uvijek bila ispred nas. Uvijek su u tom dijelu, što bivše Jugoslavije, nekada Austro-Ugarske dok smo mi bili pod Turcima, bili razvijeniji. To je što se tiče ekonomskog razvoja, ne bih o nekim drugim stvarima. Ne mogu nadoknaditi 200 godina našeg zaostatka, niti to može bilo tko od vas, to nije realno ni za sedam ili 10 godina. Razlika u plaćama se smanjuje. Danas oni imaju 1.100 eura prosječnu plaću, a mi imamo 635. To više nije tri prema jedan. Polako se približavamo. Hrvatska je uspješna zemlja i nema tu neke filozofije - rekao je srpski predsjednik.

I tijekom posjete Hrvatskoj njegove su izjave bile odmjerene i dobrosusjedske.

- Ova regija počiva na miru između srpskog i hrvatskog naroda, i ne postoji važniji, preči i viši interes. Zato će Republika Srbija uložiti sve svoje napore da čuva mir sa Hrvatskom i sa hrvatskim narodom, da uložimo u stabilnost, ali i da uložimo u identitet sopstvenog srpskog naroda. Što se tiče položaja i pozicije Srba, očekujemo da bude veće povjerenje između hrvatskih vlasti i srpskog naroda u Republici Hrvatskoj. Očekujemo veću podršku i veće uključivanje u rad i državnih organa, rješavanje otvorenih pitanja za pripadnike srpskog naroda, srpske zajednice. Mi smo spremni da pomognemo koliko god je to moguće, i to su konkretne stvari koje se tiču budućnosti ljudi, bilo da su Srbi, bilo da su Hrvati. Uvjeren sam da će i jedni i drugi osjetiti pomake na bolje i zbog toga sam veoma zadovoljan - rekao je srpski predsjednik.

Međutim, ovo nisu sve zapaljive, često i neodmjerene izjave, koje dolaze iz Srbije na račun Hrvatske. Njima treba svakako dodati i one Ivice Dačića i premijerke Ane Brnabić. Najčešće je posebno nadahnut bio ministar Aleksandar Vulin koji baš nije birao riječi na koji način da spomene Hrvatsku u negativnom kontekstu. Njega u Srbiji nazivaju “Vučićevim trbuhozborcem”, odnosno osobom koja za medije kaže ono što Vučić misli, a da se pri tome Vučić nikada nije ogradio od njegovih izjava.

