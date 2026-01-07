Dio A1 zatvoren za promet: Kaos na cestama zbog snijega i vjetra. Upozorenje i zbog opasne pojave na cestama

Snijeg mjestimice pada u središnjoj Hrvatskoj, Lici, Gorskom kotaru i Slavoniji. Zimski su uvjeti i zabrana prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te vozila bez zimske opreme na cestama u Lici, Gorskom kotaru, središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj, dijelu Slavonije, Istri, Hrvatskom primorju i pojedinim otocima sjevernog Jadrana. Na kolnicima ima ugaženog ili razmočenog snijega, a zbog niskih temperatura moguća je i poledica. U tijeku je čišćenje i posipavanje kolnika, a na pojedinim dionicama cesta vozi se usporeno zbog vozila zimske službe koja se kreću sporije. Za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama nema slobodnog cestovnog pravca iz unutrašnjosti prema Rijeci/Istri te Dalmaciji i obratno. Prema Dalmaciji i obratno mogu samo osobna vozila. U priobalju (podvelebitsko područje) i Gorskom kotaru puše olujni vjetar i zabrane su za pojedine skupine vozila.

Zbog orkanskog vjetra i snijega za sve skupine vozila zatvorena je dionica između čvorova Sveti Rok i Posedarje. Obilazak osobnih vozila je preko Karina, Obrovca i Gračaca te obratno. Za sve ostale skupine vozila nema alternativnih pravaca. Zimski su uvjeti od čvora Karlovac do čvora Rovanjska, zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te vozila bez zimske opreme. Zbog olujnog vjetra dionica između čvorova Delnice i Kikovica otvorena je samo za osobna vozila. Obilazak za ostale, osim za teretna vozila s priključnim vozilom, je državnom cestom DC3 kroz Gorski kotar. Teretna vozila s priključnim vozilom isključuju se na odmorištu Vukova Gorica za smjer Rijeka i prije čvora Kikovica za smjer Zagreb. Zimski su uvjeti na dionici čvor Bosiljevo-čvor Kikovica, promet je zabranjen za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama.

Između čvorova Rijeka istok i Šmrika zabrana je prometa za autobuse na kat, motocikle, vozila s priključnim vozilom, dostavna i vozila s natkrivenim tovarnim prostorom (I. i II. skupina). Zimski uvjeti na dionici Rupa-Rijeka zapad, promet je zabranjen za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama.