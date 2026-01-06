Naši Portali
KAOS NA CESTAMA

FOTO Snijeg i olujni vjetar zadaju glavobolju vozačima: Na Bajakovu se stvorila kolona, HAK izdao važno upozorenje

06.01.2026.
u 07:33

Zbog poledice je zatvorena dionica državne ceste DC25 između Gospića i Karlobaga, a veći broj državnih, županijskih i lokalnih cesta u Gorskom kotaru i Lici zatvoren je ili pod posebnim zabranama prometa za teška vozila i vozila bez zimske opreme

Zbog zimskih uvjeta promet je jutros otežan u velikom dijelu Hrvatske. Snijeg mjestimice pada u Lici, Gorskom kotaru, središnjoj Hrvatskoj i Slavoniji, a na brojnim cestama ima ugaženog i razmočenog snijega. Zbog niskih temperatura moguća je i poledica, upozorava Hrvatski autoklub, dok su na terenu zimske službe koje čiste i posipaju kolnike. Na pojedinim dionicama promet se odvija usporeno jer se vozila ralice i posipači kreću smanjenom brzinom, javlja HAK.

Zbog zimskih uvjeta na snazi su zabrane prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, kao i za vozila bez propisne zimske opreme, na cestama u Gorskom kotaru, Lici i na pojedinim pravcima u središnjoj Hrvatskoj. Među njima su i važne državne ceste, poput DC1 na dionici Zagorje – Gračac – Knin te DC3 između Zdihova i Delnica. Za teretna vozila s prikolicama i tegljače trenutačno nema slobodnog cestovnog pravca između unutrašnjosti i Rijeke odnosno Istre.

Dodatne poteškoće stvara olujni vjetar koji puše u priobalju i Gorskom kotaru, zbog čega su uvedene zabrane za pojedine skupine vozila. Na Jadranskoj magistrali između Bakra i Novog Vinodolskog te od Senja do Karlobaga ne smiju prometovati autobusi na kat, vozila s kamp-prikolicama i motocikli, dok su na nekim dionicama zabrane proširene i na dostavna vozila i ona s natkrivenim teretnim prostorom.

Vozače se upozorava i na nekoliko izvanrednih situacija na cestama. Zabilježena je prometna nesreća na autocesti A4 između čvorova Varaždinske Toplice i Varaždin u smjeru Goričana, dok na autocesti A2 kod čvora Zagreb zapad u smjeru Maclja postoji opasnost od naleta na predmet na kolniku. Zbog blagdana Sveta tri kralja danas je, od 14 do 23 sata, na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju na snazi zabrana prometa za teretna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona.

FOTO Snijeg i olujni vjetar zadaju glavobolju vozačima: Na Bajakovu se stvorila kolona, HAK izdao važno upozorenje
1/6

Na autocesti A6 Rijeka – Zagreb, zbog jakog vjetra između čvorova Delnice i Kikovica, promet je dopušten samo osobnim vozilima, dok se teretna vozila s priključnim vozilom isključuju na odmorištu Vukova Gorica u smjeru Rijeke te prije čvora Kikovica u smjeru Zagreba. Na autocesti A7 između čvorova Rijeka istok i Šmrika također je na snazi zabrana prometa za autobuse na kat, vozila s priključnim vozilom i motocikle. Na autocesti A3 Bregana – Lipovac promet se na pojedinim dionicama zbog radova i privremene regulacije odvija jednim prometnim trakom, uz ograničenje brzine od 80 kilometara na sat, dok se na Istarskom ipsilonu vozi suženim kolnikom zbog radova, uz mogućnost povremenih prekida i obilaznih pravaca.

Zbog poledice je zatvorena dionica državne ceste DC25 između Gospića i Karlobaga, a veći broj državnih, županijskih i lokalnih cesta u Gorskom kotaru i Lici zatvoren je ili pod posebnim zabranama prometa za teška vozila i vozila bez zimske opreme. Posebno se izdvajaju pravci na DC1 između Zagorja i Knina, DC23 između Josipdola i Senja te DC3 kroz Gorski kotar, dok su na području Delnica, Čabra, Gornjeg Jelenja, Vrbovskog, Senja, Korenice i Gospića zatvorene ili ograničene i brojne županijske ceste. Na pojedinim lokalnim prometnicama dodatne probleme stvara voda na kolniku, zbog čega su i one privremeno zatvorene.

Iz Hrvatskog autokluba pozivaju vozače da brzinu i način vožnje prilagode zimskim uvjetima, da drže veći sigurnosni razmak između vozila te da na put ne kreću bez odgovarajuće zimske opreme. Poseban oprez preporučuje se na mostovima, nadvožnjacima i sjenovitim dijelovima cesta, gdje se poledica stvara najbrže.

