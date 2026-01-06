FOTO Pogledajte zatrpane autoceste, leda i snijega ima posvuda

Na mnogim cestama ima ugaženog ili razmočenog snijega, a zbog niskih temperatura vozače dodatno ugrožava poledica. Zimske službe su na terenu i provode čišćenje i posipavanje kolnika, no promet je na pojedinim dionicama usporen zbog vozila koja rade na održavanju cesta, javlja HAK.
Novinarka Večernjeg lista javlja kako na autocesti A1 u blizini Karlovca nije bajno. Gužve u smjeru mora nema, ali probem stvaraju snijeg i led. Kod Vukove Gorice policija vozače kamiona preusmjerava na alternativne rute
Zbog teških zimskih uvjeta uvedene su zabrane prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, kao i za vozila bez propisne zimske opreme, na cestama u Gorskom kotaru i Lici. Ograničenja se odnose i na državnu cestu DC1 na dionici Grabovac – Gračac – Knin, DC3 između Zdihova, Delnica i Kikovice, autocestu A7 od Rupe do čvora Rijeka zapad te na Jadransku magistralu (DC8) od Pasjaka do Senja. Za teretna vozila s priključnim vozilima trenutačno ne postoji slobodan cestovni pravac iz unutrašnjosti prema Rijeci i Istri, Dalmaciji i obratno.
Dodatne probleme stvara i olujni vjetar u priobalju i Gorskom kotaru, zbog kojeg su uvedene zabrane za pojedine skupine vozila, a za sav promet zatvorena je dionica autoceste A1 između čvorova Sveti Rok i Rovanjska.