Među prvima se cijepio Đakić koji je prebolio Covid. Beljak pokazao tetovažu

U 13 sati počelo je cijepljenje zastupnika u Saboru. Za cijepljenje se prijavilo oko 50 zastupnika.

Prvi se cijepio HDZ-ov Josip Đakić koji je prebolio koronu. Podsjetimo, Đakić je imao tešku kliničku sliku i dugo se oporavljao. Potom su se cijepili Krešo Beljak, Peđa Grbin, Branko Grčić, Milorad Pupovac i brojni drugi. Beljak je prilikom cijepljenja pokazao i tetovažu.

"Zastupnicima i svima rekao bih da je to nužda i potreba. Svatko tko želi zaštititi sebe i druge neka to učini. Ja sam se konzultirao s liječnicima i svi su rekli da mjesec dana poslije može se to učiniti i da je to poželjno. Želim pokazati da je to potreba", kazao je Đakić nakon cijepljenja.

"Željeli smo potaknuti građane da se cijepe i da svi izađemo iz ove situacije", kazao je šef SDP-a Peđa Grbin koji je rekao da i on spada u rizičnu skupinu, zato se i malo duže zadržao.

Dio zastupnika neće se cijepiti jer smatraju da bi prednost trebali imati građani kojima je to potrebno. Drugi pak kažu, poput šefa HSLS-a Daria Hrebaka, da se treba cijepiti kako bi se sve vratilo u normalu te je potvrdio da će se članovi njegova Kluba cijepiti.

"Vjerujemo u znanost i vjerujemo u cijepljenje i da je cjepivo jedina alternativa kako bismo život vratili u normalu", kazao je Hrebak na konferenciji za medije. Potrebno je cijepiti se, jedino tako možemo se vratiti u normalu", kazao je Hrebak.

Bojan Glavašević iz Zeleno-lijevog bloka najavio je da se članovi tog kluba neće cijepiti u Saboru

"Cijeli moj klub prijavio se normalno kod liječnika opće prakse za cijepljenje kad bude na nas red. Nećemo se cijepiti dok ima onih kojima je potrebnije", napisao je Glavašević na Twitteru.