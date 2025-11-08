Ohrabruje što se najveći broj navijača, branitelja i građana Splita nije odazvao na prosvjed

Današnji prosvjed u Splitu za večernji list prokomentirao je I predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac. - Ne znam pojedinosti u vezi s današnjim događanjima u Splitu, osim, ako sam dobro obaviješten, da je prošao bez ozbiljnijih incidenata i da je broj okupljenih bio manji nego se očekivalo. To je svakako ohrabrujuća činjenica koja znači da se najveći broj navijača i branitelja, pa ni građana Splita, nije odazvao pozivima upućivanima proteklih dana. Čak štoviše, jedan broj građana Splita istaknuo je bijele lancune kao znak privrženosti Hajduku, ali i njegovoj bijeloj, a ne nekoj drugoj boji, najmanje crnoj. Kao Dalmatinca porijeklom, to me čini izutetno sretnim i ponosnim na grad koji ima snažnu slobodarsku tradiciju, snažnu i rijetku među europskim klubovima i u teškim vremenima 2. svjetskog rata. Jedino što me žalosti, ako je točan što sam čuo, da je i na ovom okupljanju, kao i prošlu nedjelju pred prostorima u kojima je trebalo biti održana kulturno- umjetnička večer, bilo mnogo mladih ljudi koje, očito, netko usmjeravaa u pravcu koji nije dobar. O tome bi trebale voditi računa obrazovne i sve druge instance države - prva je reakcija predsjednika SDSS-a Milorada Pupovca.

Ime predsjednika SDSS-a čulo se, inače, i tijekom splitskog prosvjeda, zajedno s imenom srpskog ratnog vođe Milana Martića. - Već dugo se od mojeg imena pravi nešto što iza njega ne stoji. Različiti ljudi nastoje izjednačiti ratne vođe Srba u Hrvatskoj s nama koji smo bili vođe za mir, predvodnici mirovnih politika i inicijativa. Potreba da se i od ljudi poput mene rade neprijatelji, da nas se izjednačava s ljudima koji su osuđeni za ratne zločine, predstavlja veoma opasnu pojavu za hrvatsku duštvo. To je pokazatelj da neki ljudi zaporavo sve Srbe, bez obzira kakve politike imali, što su činili za vrijeme rata i koliko su doprinijeli Hrvatskoj, zapravo tretiraju kao neprijatelje Hrvatske. Potreba da se od Srba prave neprjatelji i onda kad oni za to ničim ne daju povoda pokazuje da takvi ljudi jednostavno ne prave razliku ili im jednostavno nije stalo što od bilo čega vidljivog od Srba u Hrvatskoj prave neprijateljstvo i opasnost za Hrvatsku -kaže Pupovac, koji krivicu za takve pojave ne adresira samo na određene pojedince ili političke opcije. - Rekao bih da je svatko pridonio sukladno svojoj društvenoj snazi, utjecaju i moći. Umjesto da razgovaramo o tome što u društvu ne treba biti dopušteno, što brane zakoni i Ustav, dospjeli smo u situaciju da se zakoni nerijetko ne poštuju, a mi se istodobno propitujemo i međusobno optužujemo tko je za to kriv - smatra najpoznatiji hrvatski Srbin.

Predsjednik SDSS-a pojašnjava i zašto se srpska kulturna događanja odvijaja baš u ove dane. - Tako je već dvadesetak godina, uvjiek u listopadu ili početkom studenog, nikad kasnije od 15. studenog. Uvijek se pazi da to ne bude u dane komemoriranja i sjećanja na žrtve Vukovara i Škabrnje. Ne, u izboru termina nema nikakve namjere i prozivke zašto se to događa u studenom samo su traženje razloga da se od nečeg što je po svoj prirodi benigno napravi loša i neprijateljska namjera - poručuje Pupovac, koji priznaje da nije očekivao da će se 2025. događati takve stvari.