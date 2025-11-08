Torcida danas prosvjeduje na Rivi, najavljen i kontraprosvjed

Torcida najavila prosvjed na Rivi

Prosvjed po nazivom 'Što se krvlju brani, ne pušta se lako', organizira se povodom uhićenih muškaraca koji su maskirani i odjeveni u crno, upali na manifestaciju Dana srpske kulture

Granađni pozvani na kontraprosvjed "Obucimo Split u bilo"

7:50 U Splitu je najavljen kontra prosvjed Torcidi. Društvenim mrežama širi se poziv građanima da u subotu izvise bijelu zastavu, plahtu ili maramu na balkon ili prozor, u znak mira prema svakom čovjeku. - Izvjesite sutra bijelu zastavu, maramu ili lancun na balkon, prozor ili teracu kao znak mira, pristojnosti i ljubavi prema svakom čovjeku. Bila je boja mira. Boja svetog Duje. Boja čiste savjesti i originalnog Hajduka. Pokažimo da je Split grad koji zna voljeti. Ne dirajte mrtve da bi opravdali grijehe živih - piše u Facebook objavi Megatroll Split.

- Ponovno se koristi Vukovar, kao moralni 'kredit' da bi se postigla nedodirljivost. Jer, kad spomeneš Vukovar, posli je sve dozvoljeno. Vukovar je u našem društvu postao blatobran. Spomeni ga pa radi šta oćeš. Mrtvima se stavlja u usta ono što živi ne smiju, ili se usude izgovoriti samo pred penzionerima i dicom. Ako vam triba neprijatelj da bi bili domoljub, niste domoljub nego ovisnik o mržnji - navodi se dalje. U jednom momentu, ili očito u više njih, u našem društvu postalo je normalno da je najpoznatija osoba koja predstavlja branitelje lik koji se odijeva, brije i dijeli ideje po uzoru na jednog od najmračnijih diktatora u povijesti Europe, čovjeka zbog kojeg se i danas Njemačka srami svake uniforme. Misite li da su se te obitelji i ti ljudi čije se kosti stalno spominju, borile za ideje najmračnijeg diktatora u povijesti Europe? Jesmo li stvarno uspili izjednačit našu borbu za život i slobodu s tim idejama? Kad je postalo normalno da se u ime žrtava Domovinskog rata promoviraju takve ideje? - piše.

Dodaju da su se branitelji žrtvovali za slobodu i pravdu, ne za dozvolu za nasilje. - Poštovati Vukovar znači ne dopustiti da se njegovom žrtvom pokriva svaka nova nepravda. Znate li koliko pate pravi branitelji, kad ih netko uvali u "isti koš" s lažnim? Kad netko u njihovo ime upadne među dicu i penzionere i spominje "smeća srpska", gledajući pritom u oči i čovika koji je dobija priznanje za obranu Vukovara? - navodi se dalje.

- Je li možemo kao društvo, nevezano uz političku orijentaciju i vjeroispovjest, reć da je sve otišlo predaleko? Mislite li da bi pravi branitelji i kosti koje spominjete bili ponosni da vas vide kako se međusobno mlatite, Hrvat protiv Hrvata, na stadionu, odmorištu, autocesti, Pujankama...? U kojem su momentu 'bijeli' pocrnili? Kad su 'Prkos moćnome, zaštita slabome' postali 'Maxovi mesari' koji napadaju djecu i penzionere? Tko je ikome dao za pravo da na taj način predstavlja tisuće navijača i branitelja? Kad je postalo normalno da skoro svaki zid, pa i vrtićki, u gradu ima bar jedno "ubij", "zakolji" i "smrt"? Je li vam normalno da u riječi "ubij", koja je danas osvanila na fasadi osnovne škole u kojoj odgajamo djecu, u onom ušatom "U", stoji križ - simbol kršćanstva. U riječi "ubij"? Da nekadašnji vjeroučitelj, danas u visokoj politici, podržava ono šta se dogodilo? Tko je ikome dao za pravo da na taj način predstavlja tisuće vjernika? Nasilje bez krvi i dalje je nasilje. I, ako se ne zaustavi... "Nije nitko ozlijeđen, nikome nije pala dlaka s glave" je najopasnija izjava od svega. Šta oćete reć? Je l' ovo: "Dok ne bude fizičke žrtve, sve je dopušteno"?

Mislite li da imate pravo radit što god oćete, dok jednog dana ne eskalira? Dok ne padne stvarna žrtva? Je l' mislite da su ti ljudi dali živote da budete slobodni namlatit svakog tko vam se ne sviđa?Najveće zlo ne čine fanatici, nego obični ljudi koji odbijaju misliti. Ne smijemo dopustiti da patnja naših mrtvih postane opravdanje za nove prijetnje i patnje. Ne prodavajte nam priču da je par tinejdžera s folklora neprijatelj države dok nam mrtve motate u fašizam. Onaj tko Vukovar koristi kao politički štit, napada Vukovar iznutra. Tko na kulturu ide maskiran u crnom, s fantomkom, ne ide razgovarati ni gledati predstavu nego traži neprijatelja. Sjećanje koje ne vodi k empatiji nego k osveti, više nije sjećanje, nego oružje. Usmjereno prema nama samima. Pravda ne navija. Kad počne navijati, to više nije pravda. Kad narod to zaboravi, zlo više ne dolazi izvana, nego iznutra - zaključuju tekst.

U Splitu se danas, s početkom u 11 sati, održava prosvjed navijačke skupine Torcida, povodom uhićenja muškaraca koji su u subotu, maskirani i odjeveni u crno, upali na manifestaciju Dana srpske kulture u prostorijama Gradskog kotara Blatine. Dozvolu za korištenje Rive Torcidi je izdao HDZ-ov gradonačelnik Tomislav Šuta, dok je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izjavio kako se prosvjed “ne treba posebno prijaviti”, unatoč zakonskoj obvezi koja predviđa suprotno.

Jučer su se napetosti proširile i na glavni grad. Sinoć se u središtu Zagreba, ispred Srpskog kulturnog centra u Preradovićevoj ulici, okupila skupina od pedesetak do stotinjak maskiranih muškaraca. Okupljanje se dogodilo uoči otvorenja Dana srpske kulture, koji su započeli izložbom posvećenom Dejanu Medakoviću. Sudionici su pjevali pjesme “O Hrvatska, o Hrvatska, nezavisna država” i “Zovi, samo zovi”, dok ih je policija legitimirala i nadzirala u okolnim ulicama. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević oštro je osudio incident, poručivši da se “te večeri u Zagrebu slavila NDH”.