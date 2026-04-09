USKOK objavio kako su operirali: Optužnica protiv 20 Hrvata zbog krijumčarenja kokaina

USKOK je podignuo optužnicu organizatora i pripadnika kriminalne organizacije međunarodnog karaktera zbog krijumčarenja velikih količina droge. Kako je izvijestio, pred Županijskim sudom u Zagrebu podignuta je optužnica protiv 20 hrvatskih državljana zbog počinjenja kaznenih djela zločinačkog udruženja, neovlaštene proizvodnje i prometa drogama u sastavu zločinačkog udruženja, pomaganja u neovlaštenoj proizvodnji i prometu drogama te pranja novca. Među njima je i Kristijan Palić.

Priopćenje USKOK-a prenosimo u nastavku: "Optužnicom se I. okr. stavlja na teret da je, u razdoblju od listopada 2019. do travnja 2021. godine, u Hrvatskoj, Španjolskoj, Italiji, Portugalu, Brazilu, Kolumbiji, Dominikanskoj Republici, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Albaniji i drugim zemljama, s ciljem stjecanja nepripadne materijalne koristi kontinuiranom nabavom, izvozom i uvozom, prijevozom i daljnjom preprodajom kokaina i droge konoplje na ilegalnom narko-tržištu, uspostavio hijerarhijsko-strukturalnu kriminalnu grupaciju te u zajedničko djelovanje povezao ostale okrivljenike i više drugih za sada nepoznatih osoba koje su obavljale dodijeljene im zadaće.

Prema planu krijumčarenja kokaina iz Južne Amerike u Europu, kao i droge konoplje iz Albanije u Hrvatsku i druge zemlje, koji je osmislio I. okr. te u skladu s njegovim uputama i instrukcijama, postupali su ostali okrivljenici. U realizaciji plana je I. okr. u Južnoj Americi nabavljao kokain, nadzirao njegov transport i iskrcaj te odobravao njegovu daljnju prodaju, cijenu i način isplate. Osim toga je nabavljao i drogu konoplju te je nadzirao njen transport, iskrcaj, skladištenje i daljnju preprodaju te povratnu naplatu.

Ostali okrivljenici su, sukladno uputama, obavljali zadaće u vidu pregovaračkih sastanaka s dobavljačima droge, osiguravanja neometanog prihvata droge, koordinacije izvlačenja droge dopremljene pomorskim putem iz legalnog tereta, koordinacije vozača u zemlji iskrcaja droge, osiguravanja sredstva za sigurnu komunikaciju, logistike za prihvat droge, adekvatnog skladištenja prokrijumčarene droge, vozila za prijevoz droge zainteresiranim kupcima, transfera na potrebne lokacije, distribucije i prodaje prokrijumčarene droge, posredovanja u preprodaji droge, nadzora preprodaje, naplate droge, pohrane i prijevoza novca dobivenog od preprodaje droge radi isplate dobavljača, vođenja evidencije prihoda i rashoda, a u slučaju uhićenja kojeg od članova kriminalne grupacije i koordinacije obrane.

U određenim poslovima I. okr. se pridružio i XIX. okr. radi stjecanja protupravne imovinske koristi organiziranim krijumčarenjem iznimno velikih količina kokaina iz Južne Amerike do zemalja Europske unije te omogućavanjem zainteresiranim osobama ili grupacijama pribavljanja kokaina s ciljem daljnje distribucije. Na opisani način je u okviru djelovanja kriminalne grupacije I. okr. bilo dogovoreno krijumčarenje ukupno najmanje 2 tone i 520 kilograma droge konoplje, vrijednosti na ilegalnom narko-tržištu u Hrvatskoj u preprodaji od najmanje 4.788.000,00 eura, s tim da je uspješno prokrijumčareno a zatim po grupaciji I. okr. preprodano najmanje 1 tona i 754 kilograma droge konoplje, za koju je od krupnijih preprodavatelja u Hrvatskoj naplaćeno više od 2.007.950,00 eura.

U okviru djelovanja iste kriminalne grupacije, kao i kriminalne grupacije XIX. okr., ukupno je bilo dogovoreno i krijumčarenje 6 tona i 594 kilograma kokaina, vrijednosti na ilegalnom narko-tržištu u Hrvatskoj u preprodaji od 197.820.000,00 eura, pri čemu je većina pošiljki bila zaplijenjena po nadležnim tijelima različitih država. Krijumčarenje je do kraja izvršeno samo u odnosu na jednu pošiljku u količini od 500 kilograma u vrijednosti od 15.000.000,00 eura. Djelovanjem kriminalne grupacije I. okr. stečena je protupravna imovinska korist od najmanje 15.957.950,00 eura.

Optužnicom se također I. i VII. okr. stavlja na teret da su, u razdoblju od srpnja 2020. do 3. veljače 2021., znajući za nezakonito porijeklo novčanih sredstava pribavljenih krijumčarenjem droge, dio tako stečenih novčanih sredstava uložili u kupnju nekretnina u cilju da nezakonitim novčanim sredstvima zametnu trag i neistinito prikažu da imovina proizlazi iz zakonitog izvora. USKOK je u optužnici predložio produljenje istražnog zatvora protiv 18 okrivljenika od kojih se njih 14 već nalazi u istražnom zatvoru", izvijestio je USKOK.