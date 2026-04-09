Podignuta optužnica protiv vlasnika pasa koji su nasmrt izgrizli ženu

Općinsko državno odvjetništvo u Bjelovaru je, nakon provedene istrage, podiglo optužnicu protiv 56-godišnjaka čiji su psi 17. ožujka 2025., u blizini Čazme, nasmrt izgrizli 67-godišnjakinju.

Kako je izvijestilo Državno odvjetništvo (DORH), optužnica tereti 56-godišnjaka za počinjenje kaznenog djela protiv opće sigurnosti.

Optužnicom se 56-godišnjaka tereti da kao vlasnik više pasa mješanaca iste nije držao u ograđenom prostoru, zbog čega su psi bili bez nadzora te su na cesti napali i u više navrata ugrizli 67-godišnjakinju, nanijevši joj osobito teške tjelesne ozljede, zbog kojih je naknadno preminula u bolnici.