Devet godina od njihova uhićenja konačno potvrđena optužnica protiv sutkinje i stečajnog upravitelja

Uhićeni su 2017., optuženi 2020., a optužnica im je sada konačno postala pravomoćna. Odlučilo je tako optužno vijeće zagrebačkog Županijskog suda u slučaju Vesne Malenice, još uvijek sutkinje Trgovačkog suda u Zagrebu, čije privremeno udaljenje s dužnosti traje od uhićenja 2017. te joj se produljuje svaka tri mjeseca. I sve to vrijeme prima pola svoje sudačke plaće. Suoptuženik joj je Petar Hrkać, stečajni upravitelj. Zadnja sjednica optužnog vijeća bila je održana u studenom lani, kada je obrana tražila da se spis delegira na neki drugi, manje opterećeni sud od zagrebačkog Županijskog suda. Podloga za taj zahtjev je bila činjenica da se na spisu izmijenilo više sudaca, no optužno vijeće je tada zahtjev odbilo.

Obrana je inače u ovom slučaju opetovano tražila izdvajanje nekih dokaza kao nezakonitih, što su sudovi opetovano odbijali, a toj sudskoj agoniji sada je konačno došao kraj, pa će valjda devet godina od njihova uhićenja konačno početi i suđenje optuženicima u ovom postupku. Prema optužnici, USKOK tvrdi da su sutkinja Malenica i Hrkać godinama bili dobro uigrani tandem, jer su zajedno tijekom godina vodili niz stečajnih postupka, velikih tvrtki i banka, poput Glumina i Komercijale banke. Vođenje stečajeva bilo im je, tvrdi USKOK, pokriće za izvlačenje novca i osobno bogaćenje. Prema navodima USKOK-a, izvukli su oko 45 milijuna kuna, pri čemu su njih dvoje osobno "zaradili" oko 13 milijuna kuna. Osim njih dvoje, još su optuženi Tatjana Kušec, koja je bila Hrkačeva desna ruka, Miroslav Mitak, poduzetnik Milan Lučić, Josip Debić te tvrtka Moto sprint.

Sutkinja Malenica i Hrkać se terete da su u stečajnim postupcima koje su vodili Glumina banku oštetili za više od 20 milijuna kuna, Glumina gradnju za tri milijuna kuna, Amforu maris za 15,5 milijuna kuna, TŽV Gredelj za 1,6 milijuna kuna, te da su u još 11 stečajnih postupka te tvrtke oštetili za još 11 milijuna kuna. Hrkać se tereti i da je radnike Gredelja tražio da mu besplatno obavljaju građevinske radove na njegovim ili sutkinjinim nekretninama, a tereti se i da je nezakonito zapošljavao članove svoje obitelji, prijatelje i poznanike. Optuženici se terete da to počinili od kolovoza 2008. do studenog 2017

Inače, ta istraga je trajala gotovo dvije i pol godine prije no što je optužnica podignuta, a sutkinja Malenica je nakon uhićenja udaljena s dužnosti i to privremeno udaljenje traje do danas. Nakon uhićenja USKOK je tražio da sud njoj i Hrkaću blokira imovinu u vrijednosti do 10 milijuna kuna.

Što se pak tiče optužbi koje se njoj i Hrkaću stavljaju na teret, u optužnici je vrlo detaljno opisan način rada svih optuženika, a cijelu tu pomalo nevjerojatnu dugogodišnju kriminalnu priču, po navodima USKOK-a, osmislili su upravo sutkinja Malenica i Hrkać. On je kao stečajni upravitelj vodio 100 stečajeva, a istražiteljima je posebno upalo u oči da ga je sutkinja Malenica imenovala za stečajnog upravitelja u predmetima koje je ona vodila. Takvih je predmeta bilo barem 50-ak, a tamo gdje je postojao drugo stečajni upravitelj, koji nije htio raditi kako mu sutkinja Malenica nalagala, jednostavno bi bio - smijenjen. Pri tome, proizlazi iz snimki tajno snimljenih razgovora, sutkinja Malenica i Hrkać, nisu prezali ni od prikrivenih ili otvorenih prijetnji. Zbog svega toga, jedna od stečajnih upraviteljica, koja je bila izložena prijetnjama sutkinje Malenice i Hrkaća, sve je odlučila prijaviti USKOK-u. Nakon čega je postala USKOK-ov pouzdanik, odnosno osoba koja je za USKOK skupljala kompromitirajuće dokaze protiv sada optuženog dvojca.