Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 37
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
ARTEMIS II
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
AKCIJA EPPO-a U ČEŠKOJ

Poslovni čovjek uz pomoć visokih dužnosnika lažirao podatke kako bi se dokopao 13,5 milijuna eura subvencija

Euro - nova službena valuta u Republici Hrvatskoj
Davor Puklavec/PIXSELL
VL
Autor
Ivana Jakelić
09.04.2026.
u 08:31

Slučaj se odnosi na dodjelu subvencija EU iz Operativnog programa Poduzetništvo i inovacije za konkurentnost (OP EIC)

Kriminalna skupina, čiji su članovi bili i neki javni dužnosnici, koja se sumnjiči za nezakonito postupanje vezano za subvencije namijenjene obnovi istraživačkih prostorija razotkrivena je u Češkoj u akciji koja je provedena po nalogu Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO). Sedam je osoba pritvoreno, a među njima i trojica javnih dužnosnika. Policija je pretražila 13 kuća, stanova i tvrtki, a pretrage su obavljene i u češkom Ministarstvu industrije i trgovine. U tim pretragama izuzeta je velika količina dokumenata i dokaza, a zaplijenjena je i jedna zgrada te dva milijuna eura na bankovnim računima.

Slučaj se odnosi na dodjelu subvencija EU iz Operativnog programa Poduzetništvo i inovacije za konkurentnost (OP EIC), a sumnja se da su te subvencije nezakonito stečene da bi zatim bile iskorištene za razvoj inovacijskog centra za stanovanje startupova i znanstvenih tvrtki ili projekata. EPPO sumnja da je jedan od osumnjičenika iskoristio svoje veze s visokopozicioniranim javnim dužnosnicima kako bi si pribavio subvencije za dvije tvrtke kojima upravlja. Sumnjiči ga se da je pripremio i dostavio lažne ili iskrivljene informacije češkom Ministarstvu industrije i trgovine, odgovornom za upravljanje sredstvima EU iz OP EIC. Dva visoka javna dužnosnika Ministarstva industrije i trgovine osumnjičena su za zlouporabu ovlasti kojom su pribavili korist kriminalnoj skupini. Za zloporabu položaja je osumnjičen i visoki državni službenik u Češkoj građevinskoj upravi odgovornoj za regulaciju gradnje i korištenja zemljišta. Dokazi upućuju na to da subvencije ne bi bile dodijeljene bez njihovog sudjelovanja. Sumnja se da su osumnjičenici pokušali nezakonito pribaviti 13,5 milijuna eura, a isplaćeno im je pet milijuna eura.
Ključne riječi
Češka EPPO

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!