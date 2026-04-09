Poslovni čovjek uz pomoć visokih dužnosnika lažirao podatke kako bi se dokopao 13,5 milijuna eura subvencija

Kriminalna skupina, čiji su članovi bili i neki javni dužnosnici, koja se sumnjiči za nezakonito postupanje vezano za subvencije namijenjene obnovi istraživačkih prostorija razotkrivena je u Češkoj u akciji koja je provedena po nalogu Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO). Sedam je osoba pritvoreno, a među njima i trojica javnih dužnosnika. Policija je pretražila 13 kuća, stanova i tvrtki, a pretrage su obavljene i u češkom Ministarstvu industrije i trgovine. U tim pretragama izuzeta je velika količina dokumenata i dokaza, a zaplijenjena je i jedna zgrada te dva milijuna eura na bankovnim računima.

Slučaj se odnosi na dodjelu subvencija EU iz Operativnog programa Poduzetništvo i inovacije za konkurentnost (OP EIC), a sumnja se da su te subvencije nezakonito stečene da bi zatim bile iskorištene za razvoj inovacijskog centra za stanovanje startupova i znanstvenih tvrtki ili projekata. EPPO sumnja da je jedan od osumnjičenika iskoristio svoje veze s visokopozicioniranim javnim dužnosnicima kako bi si pribavio subvencije za dvije tvrtke kojima upravlja. Sumnjiči ga se da je pripremio i dostavio lažne ili iskrivljene informacije češkom Ministarstvu industrije i trgovine, odgovornom za upravljanje sredstvima EU iz OP EIC. Dva visoka javna dužnosnika Ministarstva industrije i trgovine osumnjičena su za zlouporabu ovlasti kojom su pribavili korist kriminalnoj skupini. Za zloporabu položaja je osumnjičen i visoki državni službenik u Češkoj građevinskoj upravi odgovornoj za regulaciju gradnje i korištenja zemljišta. Dokazi upućuju na to da subvencije ne bi bile dodijeljene bez njihovog sudjelovanja. Sumnja se da su osumnjičenici pokušali nezakonito pribaviti 13,5 milijuna eura, a isplaćeno im je pet milijuna eura.