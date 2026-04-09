Optužen jer su njegovi psi napali 67-godišnjakinju, ugrizli je, a od tih ozljeda je ona umrla u bolnici

Muškarac (56) optužen je za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti, a optužnicu je protiv njega podigao ODO Bjelovar. On je vlasnik više pasa mješanaca i te pse nije držao u ograđenom prostoru. Psi su se slobodno kretali i 17. ožujka 2025. na cesti su napali 67-godišnjakinju. Psi su ženu više puta ugrizli te su joj nanijeli osobito teške ozlijede od kojih je naknadno preminula u bolnici. Vlasnik pasa je nakon njihova napada na 67-godišnjakinju bio uhićen te je jedno vrijeme proveo u istražnom zatvoru.