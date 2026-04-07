Teška nesreća kod Segeta Gornjeg: Poginula jedna osoba, cesta zatvorena za sav promet

Danas oko 17.15 sati, na županijskoj cesti 6293 u mjestu Seget Gornji dogodila se teška prometna nesreća u kojoj je smrtno stradala jedna osoba. Prema prvim informacijama, u nesreći je sudjelovalo jedno osobno vozilo. Okolnosti nesreće zasad nisu poznate, a o svemu je obaviješteno Državno odvjetništvo. Na mjestu događaja policijski službenici provode očevid kojim će se utvrditi uzrok i sve okolnosti nesreće. Zbog nesreće je županijska cesta 6293 zatvorena za sav promet, koji se preusmjerava preko Bristivice i okolnih pravaca.