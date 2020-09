Šef zagrebačke hitne: Pacijent nam je jučer mogao umrijeti, a građani su nas blokirali i izvrijeđali

Subotnji Festival Slobode zasjenio je incident. Okupljeni prosvjednici oko 18.20 blokirali su prolaz kolima hitne pomoći koja su pokušala proći kroz gomilu kako bi što prije došli do mlađe muške osobe koja se nalazila u nesvijesti. Zaustavili su vozilo koje su potom gađali plastičnim čašama i bocama uz glasne uzvike negodovanja usprkos bezuspješnim pokušajima organizatora da smire gomilu. Vozilo se potom u pratnji dvojice policajaca vratilo natrag prema istočnom dijelu Traga bana Jelačića odakle je i došlo.

Što se ustvari dogodilo na Trgu, objasnio nam je prof. dr. sc Žarko Rašić, ravnatelj nastavnog zavoda za hitnu medicinu grada Zagreba.

- Nastavni zavod u 18.15 zaprimio je dojavu da je muška osoba izgubila svijest u prolazu Harmica. Dispečer je trijažom intervenciju označio crvenim stupnjem hitnosti, što uključuje stanje opasno po život, te nužnost polaska kola unutar 5 minuta. Naš je tim već u 18.16 iz Đorđićeve krenuo na mjesto događaja. Na trg su stigli u 18.20 te kao i uvijek u hitnim situacijama prema unesrećenom krenuli najkraćom mogućom rutom - kazao je za Večernji dr. Rašić te naglasio kako vozilo nije krenulo na intervenciju ulicom Pod Zidom koja se nalazi sa sjeverne strane Trga jer je tamo rampa često spuštena pa medicinari gube na vremenu.

- Krenuli su preko Trga s upaljenom svjetlosnom i zvučnom signalizacijom kao što je i uobičajeno kada je u pitanju prvi stupanj hitnosti, no ljudi ih nisu propustili na intervenciju. Zasuli su ih bocama i čašama pa su se morali vrtjeti natrag. Za to je vrijeme pacijent došao pri svijesti pa su ga po njega na kraju došli u Ulicu Pod zidom - kazao nam je šef zagrebačke hitne te dodao da je pacijent po svemu sudeći kolabirao od vrućine te da nije bio životno ugrožen.

VIDEO: Prolazak hitne kroz gužvu na prosvjedu Festival slobode

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Svakom je na savjesti hoće li propustiti kola hitne pomoći na intervenciju. Tim hitne pomoći ne može unaprijed znati što se dogodilo, a kada je označen crveni stupanj, važno je da na mjesto događaja stigne u roku od pet minuta - komentirao je kratko incident dr. Rašić.

Potvrdili su nam to i akteri nemilog događaja koji su se te subote našli u 'spornim' kolima hitne. Doktor Viktor Ileković naglasio je kako su odabrali spomenutu rutu jer im je to bio najkraći put do Harmice.

- Nužno je da što brže i bliže dođemo do pacijenta jer nosimo i opremu koja nije nimalo lagana. Ljudi su nam se počeli razmicati, nismo nikoga zgazili ili udarili, niti je i jedan bicikl oštećen. U jednom su nas trenu blokirali jer su mislili da ih provociramo, poletjela je i čaša, a čuo se ciničan pljesak i zvižduci. Nismo bili ugroženi, ali smo bili frustrirani jer smo mislili da ne možemo proći do pacijenta koji je životno ugrožen. Srećom, on je kada smo stigli bio pri svijesti i nije mu bila potrebna reanimacija, niti hospitalizacija - ispričao nam je dr. Ileković kojemu je najvažnije da je sve dobro završilo. Da je pacijent uistinu bio životno ugrožen, minute koje su izgubili na trgu, mogle su značiti život ili smrt.

- Ako čovjek ne diše, pet minuta je čitava vječnost za njegov mozak. Svatko ima pravo na svoje mišljenje, ali zaštita i spašavanje života svima bi nam trebala biti primarna - zaključio je. Medicinska sestra Karla Švec koja je također bila u vozilu, kaže nam da je prvi puta u svojoj karijeri doživjela ovako nešto.

- Nisu se htjeli maknuti, vikali su, vrijeđali nas, lupali po kombiju, letjele su boce i uopće se nisam osjećala ugodno. Pomogla nam je policija, a mi do susreta da pacijentom nismo znali u kakvom je stanju, znali smo samo da je oglašen crveni alarm i da je čovjek bez svijesti - govori ova mlada medicinska sestra koju je događaj pogodio.

- Bilo mi je jako žalosno vidjeti i čuti da se ljudi tako odnose prama nama, struci kojoj je posao spašavati živote, a svakome od njih će trebati naša pomoć. Mladi smo tim, trudimo se i dajemo sve od sebe da spasimo živote i pružimo liječničku pomoć svima kojima je potrebna, a zbog toga su nas jučer ponizili - iskrena je sestra Karla Švec, a s njom se slaže i vozač Matej Zidarić koji je u subotu manevrirao kroz masu okupljenu na trgu.

- Ako imamo informaciju da je čovjek bez svijesti, to znači da je životno ugrožen pa nam je prioritet što žurnije stići na mjesto događaja i što kraćim putem. Na ulici pod zidom često je spuštena rampa pa nam to otežava prilazu i gubimo minute koje su u takvim intervencijama ključne. Kod reanimacije je svaka minuta ključna. Osim toga, kovčeg za reanimaciju defibrilator stroj za masažu srca plus nosila teže oko 80 kilograma pa nam je zbog opreme važno doći što bliže unesrećenom - kaže Zidarić te dodaje da su okupljeni na Trgu isprva napravili hitnoj koridor za prolaz, no da je on zatvoren desetak metara istočno od kipa Bana Jelačića.

- Osjetio sam nekakvu tekućinu kako mi se slijeva po šajbi, dovikivali su nam, vrijeđali nas i lupali po kombiju. Ljudi sada svašta govore i pišu po društvenim mrežama, svako ima pravo na svoje mišljenje, no mi smo samo radili svoj posao i nama je najvažnije da je čovjek ostao živ i zdrav - zaključio je mladi vozač.