'Nećemo ustuknuti pred mržnjom'

Oglasila se SKD 'Prosvjeta' nakon incidenta: 'U ovoj se ulici kanimo i ubuduće okupljati, tko god nas ispred ulaza čekao'

Zagreb: Maskirani muškarci otpjevali svoje ispred Srpskog kulturnog centra i razišli se nakon dolaska interventnih policajaca
VL
Autor
Večernji.hr
08.11.2025.
u 13:00

“Mi smo jedno, nismo dvoje. Ko god rani Srba brata, ranio je i Hrvata, ko Hrvatu bol zasniva, taj i Srbe izaziva. Jedno tijelo, jedan rad, jedna mis’o, jedan nad." Smrt fašizmu - sloboda narodu! - stoji u objavi.

Dan nakon što je skupina od pedesetak maskiranih muškaraca u petak navečer ometala održavanje Dana srpske kulture i otvorenje izložbe „Efemeris – legat Dejana Medakovića“ u Preradovićevoj ulici u Zagrebu, oglasilo se Srpsko kulturno društvo „Prosvjeta“. Njihovu objavu na službenom Facebook profilu prenosimo u cijelosti:

Poštovane članice i članovi, sigurni smo da nemili događaji najvulgarnijeg nacionalizma u mnogima bude teška sjećanja. I sigurni smo da većina vas nije u šoku. I zato smo još sigurniji da uprkos razumljivom strahu i oprezu nećete ustuknuti, jer niste ni prije. Nije ni prvi, a nažalost ni posljednji put da se sila obija o leđa malog čovjeka, ali krajnji sud o toj sili i o tome ko je taj mali čovjek donosi on sam kako kroz pjesmu tako i kroz ples.

I baš zato što se hoće ugušiti želju za okupljanjem i radošću, valja nam se okupljati i radovati skupa sa svim našim prijateljima iz drugih manjina i hrvatskog naroda. Znamo mi da je lako pjevati kad nam se pjeva, ali valja pjevati i kad nam nije do pjesme. Zato pazimo jedni na druge i više i bolje nego prije, ne zaboravimo na one koji nam ne mogu doći sprečeni nekom mukom i vodimo računa da svojim ponašanjem dajemo primjer svima – kako sunarodnjacima tako i sugrađanima, i što je najvažnije, našoj djeci, koja, za razliku od ove zloupotrebljene mladosti, nikoga ne mrze i svijetu oko sebe nude poštovanje i odgovornost.

U duhu tih vrijednosti Zmajevim stihovima i fotografijom mjesta vječnog spokoja podsjećamo na našeg velikog Petra Preradovića u čijoj se ulici kanimo i ubuduće okupljati, tko god nas ispred ulaza čekao – prijatelj drag ili mladost regrutirana u mržnji.

“Mi smo jedno, nismo dvoje. Ko god rani Srba brata, ranio je i Hrvata, ko Hrvatu bol zasniva, taj i Srbe izaziva. Jedno tijelo, jedan rad, jedna mis’o, jedan nad." Smrt fašizmu - sloboda narodu! - stoji u objavi. 

Maskirani muškarci okupili se ispred Srpskog kulturnog centra u Zagrebu
Huligani Zagreb incidenti Srpsko kulturno društvo Dani srpske kulture

VA
VanjaPlank
13:16 08.11.2025.

Smrt fašizmu i sloboda narodu je bila parola zločinaca partizanskih fašista koji su na kraju rata ubijali civile,vojnike i neistomišljenike vezajuči im ruke na leđima. Tisuču jama samo na području Hrvatske govori o tom pokliču. Od Hude Jame u Sloveniji gdje je ubijeno i bačeno preko 2000 ljudi bez suda i pravde. Znamo mi vaše parole smrt fašizmu i sloboda narodu

GU
Gumb
13:18 08.11.2025.

Sve je to uredu.ali još i danas nakon što su partizani 1945 ušli u Zagreb ubijali po ulicama tek tako bilo koga nasilno izbacivali ljude iz stanova a mnogi su potomci tih nasilnika još u tim stanovima pravosuđe RH se ne usuđuje pokrenuti postupke pravde za sve oni koji su stradali od jugokomunističke politike.

Avatar Briselko2
Briselko2
13:16 08.11.2025.

Ja znam i za drukčije pjesmice od Preradovićevih. Npr. :"Zaratili, zaratili Srbi i Hrvati/na mir ćemo se načekati//Zaratili, zaratili Srbi i Hrvati/ kome li će zakukati mati//Zaratili, zaratili Hrvati i Srbi/Što se ono njiše na vrbi// Nema goreg rata nego onog između Srba i Hrvata!"

