NOVO OKUPLJANJE MASKIRANIH MUŠKARACA

Tomašević zgrožen incidentom u Zagreba: 'Najoštrije osuđujem slavljenje NDH i prijetnje nasiljem'

Gradonačelnik Tomašević posjetio novoizgrađenu Osnovnu školu Lučko - Područni objekt Ježdovec
Robert Anic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
08.11.2025.
u 07:24

Iz Policijske uprave zagrebačke navode da će analizirati sve dostupne snimke kako bi se utvrdilo ima li elemenata kaznenih ili prekršajnih djela, te će, ako bude potrebno, poduzeti daljnje mjere.

Zagrebačka policija u petak navečer spriječila je mogući incident u središtu grada, gdje se okupila skupina od pedesetak maskiranih muškaraca odjevenih u crno. Oni su se, prema policijskom izvješću, okupili u Preradovićevoj ulici, u blizini Srpskog kulturnog centra, neposredno prije otvaranja izložbe u sklopu Dana srpske kulture.

Policija je na teren stigla oko 18:40 sati te je intervenirala kako bi spriječila protupravno ponašanje. Nakon određenog vremena okupljeni su se razišli, a otvaranje izložbe održano je prema planu. Iz Policijske uprave zagrebačke navode da će analizirati sve dostupne snimke kako bi se utvrdilo ima li elemenata kaznenih ili prekršajnih djela, te će, ako bude potrebno, poduzeti daljnje mjere. Prema svjedočenjima, muškarci su ispred Srpskog kulturnog centra pjevali “Hrvatska, nezavisna država” i “Zovi samo zovi”, nakon čega su se razišli po dolasku interventnih policajaca.

Nakon incidenta oglasio se i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.- Najoštrije osuđujem slavljenje Nezavisne Države Hrvatske i atmosferu prijetnji na rubu političkog nasilja od strane grupe maskiranih osoba u centru Zagreba povodom Dana srpske kulture, poručio je na društvenim mrežama.-  Zagreb i Hrvatska se ne vole pozivanjem na NDH koja je donijela rasne zakone i sustavno ubijala ljude u koncentracijskim logorima jer su druge vjere, nacionalnosti ili političkih stavova. Hrvatska se temelji na Ustavu i vladavini prava i nitko ne smije biti iznad zakona, dodao je gradonačelnik.

Ovogodišnji Dani kulture Srba otvoreni su u petak navečer u Srpskom kulturnom centru u Zagrebu izložbom “Efemeris – legat Dejana Medakovića”, koju je otvorio predsjednik Samostalne srpske demokratske stranke Milorad Pupovac. On je pritom istaknuo kako je politička scena u Hrvatskoj konfliktna, a institucije često međusobno sukobljene, što, kako je rekao, “daje loš primjer građanima”.

Događaj je organiziralo Srpsko kulturno društvo “Prosvjeta”, čiji su predstavnici poručili da se radi o istom tipu okupljanja koje je, kako navode, “u Splitu nasiljem i govorom mržnje pokušano spriječiti”.

Maskirani muškarci okupili se ispred Srpskog kulturnog centra u Zagrebu
prosvjed Torcide Dani srpske kulture Zagreb incident Tomislav Tomašević

AL
AP_lapapa
07:38 08.11.2025.

Znači Thompson ne može ali memorandum SANU i srpski svet su dobro došli. Eto vam glavnog i odgovornog.

DA
dadalina
07:35 08.11.2025.

Gdje on vidi slavljenje NDH.

US
Usora110
07:34 08.11.2025.

a ne usudite se objasniti što je bila tema izložbe i tko je tvorac iste! pupovac i društvo ce slijedeci put, da bi zasjenili pomen na srpske zločine i koljače organizirati izložbu “zivot i Delo dobrice Ćosić” ili “sabrane mudrosti Vojislava šešelja” a onda kukati kako su eto jadni nenaoružani srbi ugroženi na pravdi boga.

