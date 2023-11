Oglasila se Coca-Cola: Potvrđeno je da je serija Römerquellea sigurna za konzumaciju

Nekoliko građana iz više hrvatskih gradova prijavilo je tegobe nakon što su pili gazirana pića. Tema je to koja je zaokupirala javnost ovoga tjedna, a situacija je rezultirala povlačenjem dijela proizvoda Coca-Cole. Tvrtka je danas istaknula kako je piće Römerquelle Emotion Blueberry Pomegranate 330 ml sigurno za konzumaciju. Također, iz tvrtke ističu kako njihove interne analize i dalje ne pokazuju nepravilnosti u proizvodnji bilo kojeg proizvoda.

"Nakon analize Römerquelle Emotion Blueberry Pomegranate 330 ml, serije roka trajnosti 31. ožujka 2024., Državni inspektorat Republike Hrvatske potvrdio je da je serija sigurna za konzumaciju. Naše interne analize i dalje ne pokazuju nepravilnosti u proizvodnji bilo kojeg od naših proizvoda. U vezi s jednom bočicom Römerquelle Emotion Blueberry Pomegranate 330 ml povezanom sa slučajem, kriminalistička analiza je u tijeku. Bočice iz navedene serije povlače se s tržišta u interesu javnog zdravlja", tvrde iz Coca-Cole.

Također, ističu kako nastavljaju pružati punu podršku nadležnim institucijama u poduzimanju koraka za zaštitu javnog zdravlja. "Svim pogođenim sugrađanima želimo brz i potpun oporavak", zaključuju.

Jučer su iz Coca-Cole također kazali kako njihova interna analiza nije pokazala nepravilnosti u proizvodnji ili u proizvodima, no odlučili su povući dio asortimana do završetka službene istrage.

"Privremeno povlačimo jednu seriju Coca-Cola Original Taste 500 ml u plastičnoj ambalaži (PET) s tržišta prema Usmenom rješenju Državnog inspektorata Republike Hrvatske, serija proizvoda Coca-Coca Original Taste, gaziranog bezalkoholnog pića, 500 ml PET proizvedenog 11. listopada 2023. s rokom trajanja do 11. travnja 2024. Iako naša interna analiza nije pokazala nepravilnosti u proizvodnji ili u proizvodima, također smo donijeli odluku o privremenom povlačenju dvije ograničene serije Römerquelle Emotion Blueberry Pomegranate 330 ml u staklenoj ambalaži do završetka službene istrage. Riječ je o serijama proizvedenima 27. svibnja 2023. (s rokom trajanja do veljače 2024.) i 22. lipnja 2023. (s rokom trajanja do ožujka 2024.)", priopćeno je u srijedu.

VIDEO Pogledajte kako se povlači Coca Cola iz trgovina