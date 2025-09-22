Oglas za kuću u Splitu mnoge ostavio u čudu: 'Tko to ima 32.500 eura na računu, ali želi u najam?'

Rast cijena nekretnina postala je jedna od najčešćih tema među građanima u posljednje vrijeme. Zbog kontinuiranog rasta cijena, sve je teže i financijski zahtjevnije i iznajmiti nekretninu. Na različitim oglasnicima i platformama za nekretnine svakodnevno se pojavljuju brojni oglasi koji nude raznovrsne stanove i kuće, od malih jednosobnih apartmana do luksuznih obiteljskih kuća. Međutim, među ovim mnogobrojnim ponudama, neki oglasi posebno privlače pažnju i upadaju u oko potencijalnih kupaca ili najmoprimaca.

Tako je jedan korisnik Reddita podijelio oglas za najam kuće u Splitu. Najamninu je potrebno platiti unaprijed za godinu dana, a riječ je o ukupnom iznosu od 32.500 eura s pologom. "Je li ovo malo ludo ili je to samo moja percepcija pošto nisam pratio ove vode do sad?", upitao je korisnik Reddita.

Naime, na oglasu kojeg je podijelio stoji kako je riječ o kući od 150 m2 površine koja ima tri spavaće sobe. "Plaćanje u cijelosti 30.000 eura pri potpisu ugovora o najmu + polog 2500", navodi se u oglasu te napominje kako za studente postoji mogućnost dogovora.

"Tko to ima 32.500 eura na računu, ali želi u najam? Tko je ciljano tržište?", komentirala je jedna osoba, a nekoliko drugih korisnika ponudilo je svoju teoriju. "Firme koje rentaju za svoje zaposlenike. Ne znam koliko je učestalo kod nas, ali nije prvi put da čujem", "Ima stranaca, više obitelji, iznajme cijelu kuću, umjesto da love apartmane. Firme iznajme cijelu kuću... Ima svega", pisali su neki.

"Vlasniku treba cash odmah, a onaj koji iznajmljuje vjerojatno može zaradit više kroz dnevni najam. Čuo sam za takve priče tipa u Americi, al' eto očito ima i kod nas", ističe još jedna osoba na Redditu. "Čak i da netko ima tih 32.500 eura, čak i da najmodavac dozvoli davanje u podnajam (a oglas to ne spominje), ovo je stvarno pi***rija. Ajde, barem se mi tu čudimo", stoji u još jednom od komentara.

