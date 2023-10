Održan Kongres menadžera „Lideri budućnosti“

Na otvorenju skupa je predsjednica Hrvatske udruge menadžera - CROMA-e, Ana Soldo istaknula da se lideri budućnosti moraju brzo prilagođavati tehnološkom razvoju, promjenama na tržištu i novim organizacijskim modelima. Pri tome, naglasila je Soldo, posebno je važno znati komunicirati i prilagoditi se generaciji Z, koja je odrasla u potpuno novom tehnološkom okruženju.

Pripadnici generacije Z su nestrpljivi i brzi. Imaju naglašeni osjećaju za društvenu pravdu, poštuju različitosti, više su predani brizi za okoliš i žele ostaviti svoj pozitivan trag u svijetu, navela je Soldo.

Savjetnik predsjednika Hrvatske gospodarske komore Josip Zaher ustvrdio je da razdoblje poslije niza kriza pruža nove prilike za jačanje.

Hrvatsko gospodarstvo je znatno otpornije nego prije, solidno smo iskoristili članstvo u EU, povećava se izvoz i poboljšava investicijsko okruženje, ustvrdio je. Naglasio je da je nužno jačati vlastiti energetski potencijal obnovljivih izbora energije. Jedan od najvećih izazova s kojim se suočavamo je radne snage.

Glavna direktorica Hrvatske udruge poslodavaca Irena Weber navela je da su hrvatski poduzetnici u proteklom razdoblju pokazali izdržljivost. Nužno je dodatno porezno rasterećenje rada i prilagoditi se zahtjevima generacije Z, kazala je.

Kongres je otvorio posebni savjetnik predsjednika RH za ekonomiju izv.prof.dr.sc. Velibor Mačkić

Prvi panel „AI – prilika ili prijetnja“ započeo je s prezentacijom istraživanja provedenog u Hrvatskoj. Rezultati pokazuju da gotovo većina građana Hrvatske imaju negativan stav, što, paneliste nije iznenadilo, odnosno kako je jedan od sudionika panela rekao: „Ljudi se boje novih tehnologija, „novih“ strojeva pa kako su u 19. stoljeću uništavali parne strojeve, nije ništa neobično da zaziru i od pojave i korištenja umjetne inteligencije“.

Govoreći o mnogobrojnim benefitima, kao najveći od istih je rečeno: „AI je dovela do nove podjele karata i svi imaju jednake šanse za novi razvoj.“

Podatak kojim je započeo drugi panel „Budućnost edukacije menadžera – generacija Z“ da 25% svjetske populacije pripada generaciji Z, a čak više od 1/3 zaposlenika dolazi iz generacije Z dodatno je izazavao pozornost sudionika. Koliko poznajemo generaciju Z, znamo li njihove želje i potrebe, koja su njihova promišljanja i kakvi su njihovi stavovi te ciljevi u životu i, posebno, kako obrazovati novu generaciju o kojoj dosta (ne)znamo? „Nove generacije, rečeno je, nisu „lojalne“ no to nije nužno loše. Upravo sadašnji lideri i menadžeri moraju prvo upoznati novu generaciju, prihvatiti da je drugačija od nas, uvažiti stavove i željene cijeva i pripremati je da nas zamijene. No svi mi moramo shvatiti da je zaposlenik epicentar naše kompanije i mi se moramo u tom dijelu mjenjati. Također, u obrazovnom sustavu moramo nove generacije učiti rješavanju problema, a ne učenju činjenica napamet odnosno štrebanju“.

Treći panel „Balans vrhunskog menadžementa i zdravlja“ sa Zlatkom Dalićem, izbornikom hrvatske nogometne reprezentacije izazavao je iznimno zanimanje auditorija obzirom da, kako je Izbornik rekao, „Bavimo se različitim poslovima, ali opet, upravljamo ljudima. Da bih bio uspješan u vođenju reprezentacije moram biti fizuički i psihički u iznimnoj kondiciji. Upravo obitelj i Bog mi daju mentalnu sngagu i to nije fraza. Drago mi je da moji dečki kada dolaze na pripreme i utakmice dolaze nasmijani i sretni. Uspjeli smo razviti kult reprezentacije i to me čini neopisivo sretnim i ponosnim.

Kongres je zatvorila Danijela Milić, glavna direktorica HUM – CROMA-e zahvalivši se svim sudionicima Kongresa te posebno, panelistima i pokroviteljima. Upznala je nazočne da je započeo proces kandidiranja menadžera i poduzetnika za menadžer godine te ih pozvala da kandidraju osobe za koje smatraju da su tijekom proteklog razdoblja ostvarili vanredne poslovne rezultate.