SUMMIT TRUMP-PUTIN

Odgođen summit Trump-Putin. Orban: 'Pripreme se nastavljaju'

Foto: reuters
VL
Autor
Hina
22.10.2025.
u 10:56

Unatoč odgađanja sastanka, Viktor Orban se oglasio na Facebooku i rekao da su pripreme idalje u tijeku

Pripreme za sastanak u Budimpešti između američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina još su u tijeku, rekao je mađarski premijer Viktor Orban u srijedu, dan nakon što je sastanak na vrhu odgođen. Planirani sastanak je odgođen jer je odbijanje Moskve da pristane na trenutni prekid vatre u Ukrajini bacilo sjenu na pokušaje pregovora.

"(Mađarski ministar vanjskih poslova Peter) Szijjarto je u Washingtonu. Pripreme za mirovni samit se nastavljaju. Datum je još uvijek neizvjestan. Kad dođe vrijeme, održat ćemo ga", napisao je Orban na Facebooku.Trump je prošli tjedan najavio da će se on i Putin uskoro sastati u Mađarskoj kako bi pokušali okončati rat u Ukrajini. U utorak je Trump rekao da ne želi imati "protraćeni sastanak", ali je sugerirao mogućnost dogovora o sastanku i dodao da "ćemo vas obavještavati u sljedeća dva dana". Orban, koji zaostaje u većini anketa uoči parlamentarnih izbora 2026., dugogodišnji je Trumpov saveznik.

Također je održavao tople odnose s Moskvom, što je dodatno pridonijelo statusu 'crne ovce'  koji je već stekao u Bruxellesu nakon godina sukoba oko onoga što EU naziva demokratskim nazadovanjem u Budimpešti.

Ključne riječi
Budimpešta Summit Trump Putin Vladimir Putin Donald Trump Viktor Orbán

