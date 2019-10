Odgađa se početak rada Komisije?

Novi saziv Europske komisije pod predsjedanjem Ursule von der Leyen teško da će biti spreman za početak rada 1. studenog, kako je bilo predviđeno, i vjerojatno će stupiti na dužnost s odgodom od barem mjesec dana. To je postao izgledan scenarij nakon što je Francuskinja Sylvie Goulard, kandidatkinja francuskog predsjednika Emmanuela Macrona za europsku povjerenicu, srušena nakon drugog saslušanja u Europskom parlamentu.

Jedan socijalist manje?

Prije nje u EP-u su srušeni i mađarski kandidat i rumunjska kandidatkinja, pa je Goulard treća koja je srušena, a svaki od njih troje politički je povezan s jednom od tri stranke koje čine vladajuću koaliciju u EP-u: Mađari su, iako suspendirani, povezani s pučanima, rumunjska kandidatkinja bila je iz obitelji socijalista, a Francuskinja je iz obitelji liberala. Kompletiranje nove Komisije sada komplicira i pad vlade u Rumunjskoj, što znači da bi europski socijalisti mogli izgubiti jedno mjesto u Komisiji, baš kad su se veselili da će u novoj Komisiji biti najviše njihovih povjerenika, 10, više i od povjerenika iz redova pučana, 9. Sada bi se to moglo okrenuti, što bi moglo izazvati nova nezadovoljstva u vladajućoj koaliciji u EP-u.

Francuski predsjednik Macron okrivio je Ursulu von der Leyen za ono što se dogodilo s njegovom kandidatkinjom Goulard. Ustvrdio je da mu je Von der Leyen zajamčila da je u razgovorima sa šefovima triju vladajućih klubova zastupnika u EP-u osigurala potporu za prolazak Goulard na saslušanju. Dvoje od tih šefova kluba, Manfred Weber iz pučana i Iratxe García Pérez iz socijalista i demokrata, odmah su demantirali da ih je Ursula von der Leyen unaprijed konzultirala o tome.

– Predložio sam tri imena predsjednici von der Leyen – rekao je Macron i dodao:

– Ona mi je rekla da od ta tri ponuđena imena želi Sylvie Goulard, jer je poznaje, jer je surađivala s njom dok su obje bile ministrice obrane, jer je bila odlična europarlamentarka, jer poznaje vrlo dobro sve teme, i tako dalje. Ne razumijem što se sada dogodilo. Ako izabrana predsjednica Komisije razgovara s troje predsjednika političkih skupina i ako se svi slože da je Goulard prihvatljiva, onda se to ne može na ovakav način mijenjati. Tako da mi treba vremena da shvatim, raspitat ću se – dodao je Macron.

Radila za Amerikance

Gospođa Goulard trebala je postati povjerenica za unutarnje tržište, ali europarlamentarci koji su je saslušavali nisu bili zadovoljni njezinim objašnjenjima i tome što je, za honorar od oko 10 tisuća eura mjesečno, radila za jedan američki think-tank institut u vrijeme dok je bila zastupnica u EP-u.

Svi zastupnici u EP-u trebali su na plenarnoj sjednici 23. listopada glasati o prihvaćanju cijelog novog saziva Europske komisije, odnosno svih 27 povjerenika, ali s obzirom na to da saslušanja njih troje još nisu završena i da je teško očekivati da će biti završena do kraja sljedećeg tjedna, vjerojatno će se to glasanje odgoditi, što bi značilo i odgodu početka rada nove Komisije. Dolazi u pitanje i stabilnost buduće vladavine Ursule von der Leyen jer se pokazuje da postoje velike tenzije, kako između institucija EU tako i između koalicijskih partnera u EP-u.