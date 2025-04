Odbor za pravosuđe odbio SDP-ov prijedlog da Vlada razriješi Turudića

Uoči današnje rasprave na plenarnoj sjednici, saborski Odbor za pravosuđe jučer je odbio SDP-ov zaključak kojim se Vlada zadužuje da u roku od 30 dana razriješi glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića. SDP je to tražio smatrajući da je Turudićevo imenovanje od samog početka kompromitirano njegovim bliskim vezama s HDZ-om, i simbolički i operativno.

– Govorimo o dopisivanju s Josipom Rimac, danas Pleslić, vožnji sa Zdravkom Mamićem. Sve su to ljudi koji su ili presuđeni za kriminalne radnje ili je protiv njih potvrđena optužnica. Ide to i do izigravanja Kaznenog zakona, odnosno, lex AP-a vezano uz izvide oko curenja informacija. Poprimilo je to i međunarodni institucionalni karakter jer je glavna europska tužiteljica Laura Kövesi otvoreno prozvala Turudića zbog samovoljnog oduzimanja predmeta EPPO-u u slučaju Vilija Beroša – navela je SDP-ova Mirela Ahmetović, obrazlažući SDP-ov prijedlog. Podsjetila je da je SDP još lani u veljači tražio Turudićev opoziv smatrajući da nije ni neovisan ni nepristran jer je politički kadar HDZ-a.

Kako se Vlada očitovala o tom prijedlogu u smislu da Sabor nema ovlasti podnositi niti Vladi nalagati podnošenje prijedloga za smjenom glavnog državnog odvjetnika, pa SDP-ov zaključak nema pravne osnove, Ahmetović je, citirajući nekoliko članaka Poslovnika, uzvratila da Sabor može dati takav nalog Vladi jer je to također u njegovoj nadležnosti.

Šef Odbora, Mostov Nikola Grmoja, Vladinu tvrdnju da taj prijedlog nema pravne osnove smatra skandaloznom jer je predlagatelj to tražio na temelju Poslovnika. – Mišljenje Vlade je neistina, a da stvar bude gora, to mišljenje je potpisao magistar prava Andrej Plenković koji možda i nije bog zna kakav pravnik – prisnažio je Grmoja tvrdeći da postoji pravni temelj za SDP-ovu inicijativu.

– SDP-ovo pozivanje na Poslovnik vrlo je opasan presedan, zadire u temeljne ustavne vrednote jer dovodi u pitanje načelo trodiobe vlasti. Zakon definira kako se imenuje i razrješuje glavni državni odvjetnik. Ne postoji mogućnost da Sabor to predloži ili naloži Vladi koja je jedina temeljem tog Zakona ovlaštena razriješiti glavnog državnog odvjetnika – poručio je pak ministar pravosuđa Damir Habijan, dodajući da ostaje potpuno nejasno što je zapravo grijeh glavnog državnog odvjetnika.

– Način rada glavnog državnog odvjetnika kao samostalne i neovisne institucije pokazuje da nema nedodirljivih, da za bilo koje kazneno djelo nema stranačkog predznaka nego ima ime i prezime. Jednako se postupa apsolutno prema svima. SDP-ov zaključak predstavlja svojevrsni politički pritisak, što nije dobro – poručio je Habijan, koji je SDP-ov prijedlog nazvao uratkom, hrpom nabacanih, nepovezanih informacija i recikliranjem teme iz političkih, predizbornih razloga, pa i SDP-ovih slučajeva kojima se bavi DORH. Očito je Turudić dirnuo u određene članove SDP-a u koje nije smio dirnuti – smatra Habijan.

