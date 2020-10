Odbila '6+6' kako bi se vratila liječničkom pozivu: 'Spadam u rizičnu skupinu, no vratila sam se'

Nakon što je napustila politiku nakon zadnjih parlamentarnih izbora, specijalistica neurologije Ines Strenja (55) odrekla se povlastica "6+6", odnosno 6 mjeseci pune i 6 mjeseci pola saborske plaće, kako bi se vratila svom liječničkom pozivu. Mirovina za nju, kako kaže, nije opcija.

- Imam autoimunu bolest pluća, primam ozbiljnu terapiju, ranjena sam u ratu i spadam u rizičnu skupinu, no vratila sam se na svoje radno mjesto jer volim raditi, to je moj poziv i sad radim s pacijentima. Svi koji završe na mom odjelu u izolaciji su 24sata dok ne dobijemo negativne nalaze na COVID-19, a do tada smo u zaštitnim odijelima, s maskama, vizirima, rukavicama - opisuje dr. Strenja za 24sata.

Zbog bolesti koju je spomenula ni sama u pandemiji ne može do svojih liječnika pa je liječenje iz KB Dubrava prebacila u Rijeku.

- Dišem s trećinom kapaciteta pluća, a to je bolest koja vam začepljuje bronhe u plućima. Vrlo je rijetka. Od toga u Hrvatskoj boluje možda deset ljudi - opisala je i rekla da je novoj terapiji zbog koje se vratila u staru formu.

Spomenula je i sina koji je nedavno diplomirao u Engleskoj i vratio se kući kao liječnik.

- Sin mi se vratio kući, završio je studij u Velikoj Britaniji za koji je podigao kredit, a vraćat će ga kad se zaposli. No odmah se prijavio da volontira i, evo, u ponedjeljak su ga ujutro odmah zvali pa kreće raditi. Mislim da je to u redu i da bi svatko s našim pozivom trebao tako postupiti – rekla je i dodala kako joj je sin prebolio koronavirus.

- Kad je krenuo lockdown, vratio se bio kući u ožujku i sredinom mjeseca je i obolio. Kako ima astmu, završio je u bolnici i liječio se dobrih mjesec dana. I eto ga sad volontira, no ne želi u novine jer radi ono za što se školovao i što mu je, kao i svima nama, poziv – kaže Strenja, a vezano uz Stožer i mjere koje donosi kaže:

- Sustav se polako diže, ali su se ljudi previše opustili jer nas je prvi val takoreći zaobišao. Stalno pojavljivanje ljudi iz Stožera u medijima ostavilo je javnosti dojam da nije to tako strašno, pa su se ljudi opustili. Smeta mi što smo prešli preko ovih koji direktno ugrožavaju zdravlje ljudi govoreći javno kako virus ne postoji i da je bezazlen. Mislim da Stožer treba definirati jasnije način rada i obavještavanja javnosti, a ljudi se moraju pridržavati osnovnih pravila. Dobro je što mjere uvode postupno, no bez pridržavanja istih ništa se ne postiže - zaključila je Strenja.