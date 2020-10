Što se događa u KB Dubrava? Pacijenti bez analgetika, ne dobivaju obroke, leže goli...

Da je situacija na rubu, pretpostavlja se već neko vrijeme, no danas objavljena pisma liječnika iz KB-a Dubrava pokazala su javnosti da je stanje uistinu alarmantno. Prvo je ono dr. Bože Radića, zamjenika predsjednika bolničkog Povjerenstva za kvalitetu KB-a Dubrava, koji je dao otkaz, obrazloživši ga u dopisu.

Rizik za pacijente i osoblje

- Suština postojanja Službe za kvalitetu je osiguranje i smanjivanje rizika za život i zdravlje pacijenata i osoblja, što u ovom trenutku nije slučaj - piše u obraćanju koje je adresirano na doc. Josipa Ćurića, pomoćnika ravnatelja za kvalitetu zdravstvene zaštite. Dr. Radić ističe da je kulminirala njegova vlastita frustracija te da ne funkcionira u profesionalnom i privatnom životu.

- Potpuno svjestan kritičnog trenutka u kojem se nalazimo i da se moj čin može okarakterizirati kao bijeg, unaprijed se samovoljno proglašavam moralno suodgovornim jer nisam uspio utjecati na to da se ključne stvari promijene. Stvaranje atmosfere kolektivnog straha i retorike ratnog stanja je u svoj suprotnosti mog shvaćanja života, zakona, medicine, a na koncu i realiteta - piše te dodaje da će u slučaju potrebe volontirati u KB-u Dubrava. Iako do zaključenja broja nismo dobili komentar dr. Radića, doc. Josipa Ćurića ni ravnatelja KB-a prof. Srećka Marušića, upućeni tvrde da je stanje u Dubravi uistinu teško što potvrđuje još jedno pismo stiglo iz te bolnice. Riječ je o anonimnom dopisu liječnice sa Zavoda za gastroenterologiju, odnosno njezinu izvješću nakon jednotjednog rada na odjelu za COVID. Liječnica opisuje uznemirujuće scene te upozorava na lošu skrb o pacijentima koji nisu adekvatno zbrinuti te navodno ne dobivaju obroke, lijekove ni higijensku skrb jer nema dovoljno ručnika, sapuna, sanitarnih čvorova...

VIDEO Od danas su na snazi nove mjere: Mobiliziraju se studenti, umirovljeni liječnici i aktivira Arena

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Bolesnici s metastatskim karcinomom u kostima zbog bolova je ordiniran Lupocet u dozi 500 mg, koji je u tom trenutku bio jedini dostupan analgetik za koji smatram da nije adekvatan te ne može kupirati takve bolove - piše liječnica koja je dežurala u smjenama od 8 do 16 sati tijekom kojih je vidjela niz teških prizora. - Bolesnica u dobi od 84 godine dovedena je iz doma za umirovljenike u pidžami koja je nakon nekoliko dana skinuta s bolesnice jer je bila prljava i bolesnica je tijekom 72 sata provela gola u sobi s još tri bolesnika i tri bolesnice izložena stalnim pogledima (...) Više od 20 telefonskih poziva uputila sam da se bolesnici omogući donirana majica i deka, međutim bolesnica je to dobila četvrti dan hospitalizacije - piše liječnica.

Također, tijekom vikenda je u medije istupila anesteziologinja intenzivistica iz KB-a Dubrave Marija Bilić, koja je također opisala tešku situaciju.

- Radimo u smjenama po 12 sati u skafanderima, a unutra provodimo četiri, no to se često produljuje na pet, šest sati. Mi doslovno ne stajemo (...) Radimo invazivne metode, bodemo vene, stavljamo sonde, svjetlost je upaljena dan i noć, znamo imati po tri smrtna ishoda u smjeni od 12 sati. To utječe na psihu - rekla je Bilić za N1.

Druge bolnice funkcioniraju

Iako je većina ovih istupa anonimna, ministar zdravstva Vili Beroš danas je potvrdio da je u KB Dubravu poslao zdravstvenu inspekciju koja će istražiti okolnosti. Podsjetimo, KB Dubrava još je na početku epidemije uz Infektivnu kliniku "Dr. Fran Mihaljević" postala COVID bolnica, što znači da je dio njezinih kapaciteta prenamijenjen za prijam tih bolesnika. Iako se jedno vrijeme razmišljalo o tome da većina bolnica ima COVID odjel, ta je opcija procijenjena kao prerizična jer bi onda postojala veća opasnost od proboja.

I dok iz drugih bolnica poručuju da i dalje funkcioniraju te da primaju ostale bolesnike, KB Dubrava, u kojoj je prije nekoliko dana s radom prestao i hitni prijam, očito neće moći još dugo bez pomoći. Čak i ako se uz postojećih 270 kreveta osigura još njih pa i ako se u funkciju stave kapaciteti u šatorima, za koje je koordinator bolničkog liječenja od COVID-19 iz KB-a Dubrava Ivica Lukšić rekao da još nisu opcija, ostaje pitanje tko će se o bolesnicima brinuti s obzirom na to da je osoblje već sada na izmaku snaga. Također, Klinika za infektivne bolesti također je praktički puna, a tijekom vikenda zabilježen je i manjak lijeka remdesivira, koji se daje oboljelima od COVID-19, pa je Ministarstvo zdravstva zatražilo nove doze od Slovenije. Stoga se danas počelo i s mobilizacijom Arene, u kojoj je tijekom dana već postavljeno prvih 400-tinjak kreveta za pacijente o kojima će skrbiti 12 liječnika i 24 medicinske sestre, a moguće ih je postaviti do tisuću.

GALERIJA Arena Zagreb: Postavljaju se kreveti za covid pacijente