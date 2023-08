Od Vučićeva obećanja 2016. bez ikakvih pomaka

Udruga pravnika Vukovar 1991. i ove godine upozorila je na činjenicu da na zgradi nekadašnjeg logora Stajićevo u Srbiji nije postavljena spomen-ploča, što je predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obećao učiniti još 2016. godine. Predstavnici udruge stoga su se i ove godine pismeno obratili Vučiću tako da su pismo planirali predati veleposlanici Republike Srbije u Hrvatskoj Jeleni Milić. Međutim, pismo je na kraju završilo u poštanskom sandučiću jer su toga dana veleposlanica i ostali iz veleposlanstva bili na obilježavanju obljetnice stradalih u Gruborima.

Poljud i Maksimir

– Vučić je te 2016. godine obećao ne samo da će spomen-ploča biti postavljena na Stajićevo nego da će i on osobno ići s nama. Umjesto toga, do danas, a to je već sedam godina, nema nikakvih pomaka. Mramorna ploča je napravljena i samo se čeka dan da je se postavi – rekao je europarlamentarac Predrag Matić, koji je i sam 1991. godine bio zatočen u Stajićevu. Podsjetio je kako su i prošle godine također u srpsko veleposlanstvo predali pismo, ali da nije bilo nikakve povratne informacije.

VEZANI ČLANCI:

Inače, nekadašnji logoraši, kao i on osobno, u nekoliko navrata odlazili su u Stajićevo, gdje su razgledali staje koje su u studenom 1991. godine bile pretvorene u logor kroz koji je prošlo oko 1700 ljudi. "S obzirom na sve što se događalo u Stajićevu, bilo bi ljudski i normalno da tamo barem bude postavljena spomen-ploča. Međutim, kako bi time Srbija priznala puno toga, pa i postojanje logora na svome teritoriju, mislim da od toga u neko dogledno vrijeme neće biti ništa, a posebno ne sve dok su u Srbiji na vlasti Vučić, Brnabić, Dačić, Vulin i slični. I danas mnogi građani u Srbiji ne znaju za logore u kojima su bili zatvarani ljudi, za Ovčaru, Velepromet", istaknuo je Matić.

Govoreći o Stajićevu kazao je da je kroz taj logor prošao dobar dio vukovarskih branitelja i da je on zatvoren 22. prosinca 1991. godine kada su logoraši prevezeni u Niš ili Srijemsku Mitrovicu. Prisjetio se i kako su u nekadašnjem poljoprivrednom dobru Livade, koje se nalazi nedaleko od mjesta Stajićevo, po kojem je logor i dobio naziv, vladali nehumani uvjeti. Logoraši su bili smješteni u dvije napuštene staje koje su čuvari bili prozvali "Maksimir" i "Poljud". Jedna je imala drveni pod, ali nije imala strop, a druga je imala strop, ali i betonski pod.

Logor smrti

– Najgore je bilo prvih 15-ak dana, odnosno sve dok nas nije popisao Međunarodni Crveni križ. Do tada je ubijeno više ljudi. Nakon što smo popisani, više nije bilo ubijanja jer smo svi imali svoje brojeve po kojima su nas tražili, ali su ispitivanja, premlaćivanja i zlostavljanja nastavljena do zadnjeg dana. Bilo je to jezivo vrijeme koje je svima nama ostalo u trajnom sjećanju – kazao je Matić. Prema njegovim riječima, u vrijeme dok je bio ministar branitelja imao je ideju da se staje iz Stajićeva, s obzirom na to da je dobro bio kupio Agrokor, prebace na put prema Ovčari, ali da ta ideja nikada nije bila realizirana. Danas se i ne zna u kakvom su stanju nekadašnje staje, jesu li u funkciji ili su srušene s obzirom na to da su i prije 15-ak godina bile u ruševnom stanju.

VIDEO Ovčara je mjesto najvećeg zločina u Domovinskom ratu: Smaknuto preko 260 civila i ranjenika iz Vukovarske bolnice