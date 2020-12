Od sutra kazne za nenošenje maski. Policija: Postupa se kao kod svakog drugog prekršaja

U subotu, 5. prosinca, počinje se kažnjavati nenošenje ili nepravilno nošenje maski za lice ili medicinskih maski tamo gdje su one obavezne, a za fizičke će osobe kazna iznositi 500 kuna ili 250 ako kaznu plate odmah. Kažnjavanje je propisano Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, odnosno najnovijim izmjenama koje je usvojio Sabor sa 76 glasova "za". Zakonom se, također, zabranjuje ili ograničava održavanje javnih i privatnih događanja i okupljanja.

Za onoga tko organizira privatnu zabavu, kazna je do 10.000 kuna, za vlasnika, odnosno posjednika privatnog posjeda koji organizira ili dopusti privatno okupljanje kazne su od 5000 do 10.000 kuna. Mjere će provoditi policija, civilna zaštita i inspektori Državnog inspektorata.

Prema objašnjenju HZJZ-a, maske za lice su maske koje se izrađuju od komercijalno dostupnih pamučnih materijala gušćeg tkanja. Njezino pravilno nošenje uključuje čvrsto prianjanje na nos i usta koje cijelo vrijeme nošenja treba istodobno prekrivati. Maske za lice potrebno je zamijeniti ako su mokre i ne dirati ih dok se nose.

Medicinske/kirurške maske prvenstveno se koriste za zaštitu drugih osoba od izlaganja potencijalno zaraznim kapljicama one osobe koja nosi masku te je njihova primjena jednokratna. Njih se pravilno treba nositi jednako kao i pamučne maske za lice.

Maske za lice ili medicinske maske obvezni su nositi:

- zaposlenici zdravstvenih ustanova i osobe koje dolaze u pojest pacijentima

- vozači, ostali zaposlenici u prijevoznim sredstvima javnog prometa i putnici u javnom prometu

- zaposlenici u trgovačkoj djelatnosti i kupci za vrijeme boravka u prodavaonicama

- zaposlenici u ugostiteljskim objektima osim dok sjede na svojim mjestima i konzumiraju hranu, piće ili napitke

- zaposlenici trgovačkih društava, ustanova i institucija koji rade sa strankama i stranke koje dolaze u ta trgovačka društva, ustanove i institucije

- zaposlenici u uslužnim djelatnostima u kojima se dolazi u bliski kontakt s klijentima

- zaposlenici u uredima u kojima radi više od dva zaposlenika, a ne može se osigurati međusobna fizička distanca od najmanje 2 metra

- vjernici prilikom vjerskih obreda i okupljanja u zatvorenim prostorima

- gledatelji na sportskim natjecanjima koja se održavaju u zatvorenim prostorima

- sudionici svih društvenih i javnih okupljanja u zatvorenom prostoru

- roditelji i druge osobe koje dolaze po djecu u škole ili ustanove predškolskog odgoja i obrazovanja

- druge osobe koje na to posebnim uputama i preporukama obveže Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Od obveze nošenja maske izuzeti su:

- djeca u dobi do 2 godine

- djeca predškolske dobi nakon navršene druge godine ako dijete, usprkos nastojanju roditelja/staratelja da nosi masku, pruža otpor nošenju maske ili se ne može suzdržati od dodirivanja maske i lica

- djeca u dobi nakon navršene druge godine do nižih razreda osnovne škole mogu nositi masku samo u aktivnostima koje su vremenski ograničene i kada su pod neprestanim nadzorom roditelja/staratelja

- osobe s određenim oblicima invaliditeta kao što su: određena oštećenja mentalnog zdravlja uključujući teškoće iz autističnog spektra ako osobe pružaju otpor ili ne podnose masku na licu, osobe s intelektualnim teškoćama, osobe s većim tjelesnim/motoričkim oštećenjima zbog možebitnih teškoća disanja ili nemogućnosti da skinu masku bez pomoći druge osobe

- osobe koje trebaju prenijeti informaciju osobi s oštećenim sluhom, uključujući prevoditelje za gluhoslijepe osobe i druge osobe u pratnji, u situaciji kada poruku osobi s oštećenim sluhom ne mogu napisati ili prenijeti znakovnim jezikom, već isključivo čitanjem s lica i usana

- osobe s oštećenim sluhom u situacijama u kojima maska onemogućuje učinkovitu komunikaciju i primjereno razumijevanje prenesene poruke

- osobe s teškoćama disanja uslijed kroničnih bolesti

- osobe promijenjene svijesti ili kod gubitka svijesti

- sve osobe koje iz drugih razloga ne mogu skinuti masku bez pomoći druge osobe

"Svoj posao provodit ćemo isto i od sutra. No svjesni smo činjenice da za one koji se neće pridržavati mjera, ali to smatramo da će prije biti izuzeci nego pravilo, postoji mogućnost izricanja i mogućnost primjene represivnih mjera", rekao je za RTL načelnik Sektora policije PU Zagrebačke Davor Posilović.

Objasnio je i kako su represivne mjere samo onaj krajnji slučaj, odnosno, da će se ići od upozorenja, zatim pisanih pa tek su onda represivnih mjere te je naglasio da policija postupa isto kao i kod svakog drugog prekršaja.