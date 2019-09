Od srijede velika promjena temperature: Živa na termometru spustit će se i za 10 °C

Nakon babljeg ljeta slijedi nam velika promjena vremena, a temperature će se spustiti i za 10 stupnjeva Celzijevih.

Osim pada temperature zraka, od srijede poslijepodne do četvrtka poslijepodne u mnogim mjestima unutrašnjosti i za oko 10 °C, padat će i kiša, često u obliku obilnijih pljuskova s grmljavinom, a ponegdje će vjerojatno biti i olujnog nevremena, najavio je HRT-ov meteorolog Zoran Vakula.

Na Jadranu će pak u četvrtak puhati jaka bura, na sjevernom su mogući i orkanski udari, a u petak i na jugu.

Do te promjene vremena, u ponedjeljak i utorak očekuju se ponovno iznadprosječne temperature.

– U ponedjeljak će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti djelomice sunčano i danju vrlo toplo s najvišom temperaturom oko 27 °C. Uz promjenljivu naoblaku, mjestimice može pasti i malo kiše, uglavnom prema kraju dan. Vjetar slab i umjeren jugozapadni, poslijepodne u okretanju na zapadni i sjeverozapadni – prognozira meteorolog Tomislav Kozarić.

U središnjoj Hrvatskoj također djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku, ponegdje i malo kiše, najvjerojatnije tek navečer. Većinom umjeren jugozapadnjak u okretanju na zapadnjak, a zatim će poslijepodne vjetar oslabjeti. Najniža temperatura između 14 i 17 °C, a danju većinom 25 ili 26 °C.

Na zapadu zemlje umjereno do znatno oblačno s mjestimičnom kišom. Puhat će slab i umjeren, u gorju i jak jugozapadnjak, a na sjevernom Jadranu i jugo. More malo i umjereno valovito. Najviša temperatura od 20 °C u gorju do 25 °C na sjevernom Jadranu.

U Dalmaciji će danas također biti djelomice sunčano s temperaturama do 26 °C.

– U utorak na kopnu djelomice, poslijepodne i pretežno sunčano, a u gorju oblačnije, uz gdjegod slabu kišu. U drugom dijelu srijede sa zapada jača naoblačenje s kišom, mjestimice vjerojatno i obilnijim pljuskovima s grmljavinom. Uz jugozapadni i južni vjetar do srijede će biti toplo, a u četvrtak sjeverni i prilično zahladnjenje. Od petka uglavnom suho i svježe, osobito ujutro – najavljuje Kozarić.