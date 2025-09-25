Od sadašnjeg Sabora ne treba očekivati ništa. Još se ni dvije iduće saborske generacije neće odmaknuti od ideoloških tema

Prošlog tjedna Sabor se, nakon dvomjesečne ljetne stanke, vratio na posao. Započeo je sa svojim jesenskim zasjedanjem. I krenulo se žestoko i burno. Sedmosatnim "aktualcem" na kojem se bjesomučno gložilo oko pozdrava "za dom spremni". Sve je bilo očekivano. Znalo se tko će što reći i kako će reagirati. I znalo se da, unatoč tim silnim satima međusobne kavge, pomaka neće biti. Ni za milimetar. Zatim se, dva dana kasnije, predvidljivom pokazala i rasprava o izvješću glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića. Opet se znalo kakav scenarij slijedi. Oporba ga je žestoko napadala, vladajući branili i hvalili. Ništa se konkretno ni spektakularno novo nije reklo niti dogodilo. Osim što se potvrdilo ono što se također predviđalo – da će Domovinski pokret sad u petak dignuti ruke za Turudićevo izvješće. To da, od kada je dio vlasti, Domovinski pokret dosljedno gazi sam sebe, više i nije vijest. I što onda očekivati od aktualnog saziva Sabora u idućih godinu dana? Pitali smo to nekoliko bivših saborskih zastupnika i zastupnica, svojevrsnih "insajdera i insajderica", zato što oni jako dobro znaju kako funkcionira ta parlamentarna i stranačka mašinerija koja je, ako je suditi po rezultatima anketa, upravo zbog te predvidljivosti i učmalosti, a oboje "krasi" i vlast i oporbu, građanima postala toliko nepodnošljiva da joj redovito daju ocjenu od koje bi svatko tko imalo drži do sebe od srama u zemlju propao. Na istom su tragu bili i odgovori naših sugovornika i sugovornica.