Od raka debelog crijeva umre 2000 ljudi godišnje, a da su otišli na kolonoskopiju bili bi zdravi

Od raka debelog crijeva godišnje umre 2000 ljudi u RH, premda se taj rak uspješno može riješiti ako se rano otkrije.

– Odazovite se pozivu na besplatno testiranje tragova krvi u stolici – pozvao je prof. Neven Ljubičić, predsjednik Povjerenstva za koordinaciju provedbe Nacionalnog programa probira raka debelog crijeva i predsjednik Hrvatskog gastroenterološkog društva.

Kreće novi krug poziva osobama između 50 i 74 godine, stižu im na kućne adrese.

Video - Liječnica dr. Jadranka Belan-Žuklić savjetuje kako spriječiti nastanak raka

Rak debelog crijeva počinje u 95% iz polipa, dobroćudne izrasline.

– To je mala izraslina veličine vrha žigice, koja se na kolonoskopiji odstrani da pacijent i ne zna te potom odmah ide kući kao zdrav čovjek. Ne učini li se to, za jednu do tri godine otkrije se da je uznapredovao ne samo na debelom crijevu već i metastazirao na jetru i druge organe – kaže ministar Milan Kujundžić. Dodaje da će problema sa zloćudnim tumorima biti sve više jer stanovništvo stari.

Kad bi svi išli na skrining, znatno bi se smanjio rak debelog crijeva jer bi se otkrio rano.

Prof. Ljubičić je iznio podatke da je u 2018. godini registrirano 3575 novooboljelih, znači, svaki dan njih deset. U trenutku otkrivanja tih tumora čak u 42 posto slučajeva oboljeli imaju udaljene metastaze, pa nemaju velike šanse za preživljavanje. Troje umre svaki dan od raka debelog crijeva.

Pokaže li se test tragova krvi iz stolice pozitivnim, slijedi kolonoskopija. Osobe od 50 godina naviše koje su se odazvale prvi put, automatski za dvije godine dobiju kartični test, a ne više samo upit žele li pristupiti testiranju.

Prema inozemnim iskustvima, u periodu između deset i 13 godina testiranja, smanjuje se broj osoba oboljelih od karcinoma debelog crijeva. U Hrvatskoj je 1,3 milijuna osoba u dobi od 50 do 74 godine koje svake dvije godine treba pregledati.

Postoji li obiteljski rizik za rak debelog crijeva, na preventivne kolonoskopije treba otići ranije, već nakon 30. godine.

Svoje je iskustvo podijelila pacijentica Željka Pokupčić, koja je oboljela s 49 godina.

- Osjetila sam bolove u probavnom sustavu 2017., ignorirala sam ih do 2018. godine zbog straha od kolonoskopije. U ožujku 2018. otkrili su mi rak debelog crijeva, a mjesec dana ranije dijagnosticiran je mom ocu. On je preminuo, ja sam tu. Bolna je spoznaja da je mogao biti živ, da je napravio kolonoskopiju. A obolijevaju sve mlađi. Odite na kolonoskopiju i prije poziva, ako ne zbog vas, onda zbog vaših najmilijih. Neki kozmetički tretmani mogu biti invazivniji i bolniji od kolonoskopije - rekla je.

Lista čekanja za kolonoskopiju negdje je između tri i četiri tjedna, a negdje do šest mjeseci, kazao je Kujundžić, ali naglasio da kod svake sumnje obiteljski liječnik pacijenta na kolonoskopiju može naručiti u roku od dva tjedna putem prioritetne liste čekanja.