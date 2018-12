Često ste umorni? Što ako se rješenje umora krije u vašim crijevima?

Medicina crijeva još naziva ‘drugim mozgom’ jer probavni trakt ima čak 100 milijuna živčanih stanica, što je više nego što ih se nalazi u kralježničkoj moždini. "Trbušni mozak" proizvodi neuroprijenosnike i odašilje informacije u mozak, može oboljeti i razvijati vlastite neuroze. Trbuhom osjećamo, razmišljamo, proživljavamo zaljubljenost i osluškujemo intuiciju.

Zašto je važno održavati i unutarnju higijenu?

U crijevima živi i preko 400 različitih vrsta bakterija. Bakterije su dobro organizirano društvo u kojem svaka vrsta ima svoju ulogu. Crijevne bakterije tako sudjeluju u subjektivnoj interpretaciji svakodnevnog života osobe i u njenom odnosu s drugim osobama, utječu na način na koji osoba djeluje, ponaša se, a dokazano je i da imaju utjecaj na čitavu osobnost.

Kada je crijevna flora neuravnotežena, dolazi do neuhranjenosti stanica i oštećenja crijevne stijenke pri čemu crijeva postaju propusna. Smanjuje se apsorpcija hranjivih tvari u tijelo te dolazi do već spomenutog nedostatka nutrijenata, a loše bakterije probijaju crijevni zid gdje se šire dalje u organizam. Kada crijeva postanu propusna, omogućen je prolazak i velikih molekula bjelančevina u krvotok. Budući da ovim proteinima tamo nije mjesto, dolazi do imunološkog odgovora gdje često organizam napada sam sebe.

Otkrijte hidrokolon terapiju

Hidrokolon terapija predstavlja jednostavnu metodu čišćenja debelog crijeva čistom vodom ili specijalno spravljenim vodenim otopinama pomoću suvremenog sofisticiranog uređaja koji dovodi do detoksikacije cijelog sustava. Čišćenjem crijeva vraća se ravnoteža crijevne flore, koja tek tada može ispunjavati sve svoje zadaće. Ona je svojevrstan “zaštitni omotač” koji čovjeka štiti od bolesti. Jedan od ciljeva ispiranja debelog crijeva upravo je stvaranje zdrave i uravnotežene crijevne flore, a to je moguće postići uz temeljito čišćenje, smanjenje broja loših bakterija te uvođenjem veće količine dobrih /prijateljskih bakterija, što se postiže unosom odgovarajućeg probiotika tijekom perioda čišćenja.

8 stvari koje se događaju u našem tijelu nakon hidrokolon terapije

- Vraća se prirodna funkcija pražnjenja crijeva i svakodnevna redovna stolica čime dolazi i do potpunog smirenja hemoroida

- Smanjuje se obim struka, nadutost i nestaje umor

- Uz pročišćen organizam ublažavaju se bolovi u zglobovima i reumatizam

- Stvaraju se uvjeti za zdravo mršavljenje i dolazi do regulacije tjelesne težine

- Uz čišćenje crijeva, probiotici i hrana imaju veći utjecaj na izgradnju zdrave crijevne mikroflore i imuniteta čime se ublažavaju ili potpuno uklanjaju alergije

- Pomaže kod kožnih tegoba, smanjuje akne i vraća zdrav izgled kože

- Pospješuje se koncentracija, povećava produktivnost i dolazi do više energije

- Radi snažne neuronske veze crijeva i emocija, trbuh je središte emocija – osjećamo “iz trbuha”, a čišćenje crijeva pomaže u otpuštanju potisnutih emocija i blokada

