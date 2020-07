U Zagrebu 21 novozaražen, a u Osječko-baranjskoj ukupno 16 pozitivnih

U Hrvatskoj je do sada zabilježeno 2777 slučajeva COVID-19. Do sada se oporavilo 2155, a preminulo 107 osoba. Najviše slučajeva do sada je zabilježeno u gradu Zagrebu, potom u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Lista strelica na dnu

Tijek događaja:

11:53 – Prema izvješću NZJZ-a Splitsko-dalmatinske županije, od ukupno 147 obrađenih testova s područja Splitsko-dalmatinske županije, danas nema novooboljelih osoba pozitivnih na koronavirus.



U samoizolaciji nalazi se 246 osoba, dvije osobe su hospitalizirane u KBC-u Split, od kojih se jedna nalazi na respiratoru, navodi Stožer civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije.

11:32 – U gradu Zagrebu opet najviše novozaraženih – 21, javlja HRT.

11:31 – Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije, na području Zagrebačke županije do srijede, 1. srpnja 2020. do 11 sati evidentirane su 164 osobe kojima je potvrđena bolest uzrokovana novim koronavirusom. U odnosu na podatke od jučer, riječ je o šest osoba više. Do sada je ukupno izliječeno 125 osoba, a četiri su preminule.

10:52 – Osječki gradonačelnik Ivan Vrkić, koji je zadnjih desetak dana proveo u samoizolaciji, obavio je u utorak i drugi kontrolni test na COVID-19 koji je, kao i u prvom slučaju, pokazao da je negativan na koronavirus.

Rezultat testa gradonačelnika i ovaj put je negativan, tako da se od danas vraća svojim uobičajenim poslovima i obvezama, priopćili su u srijedu iz osječke Gradske uprave.

10:41 – U zadnja 24 sata u laboratorijima Kliničkog bolničkog centra Osijek i Zavoda za javno zdravstvo OBŽ obrađeno je 144 uzoraka, od kojih je 16 bilo pozitivno na koronavirus. Deset novopozitivnih osoba je s područja Đakova, tri iz Kopačeva, a po jedna iz Osijeka, Dalja i Batine. Svi su kontakti ranije oboljelih.



Na području Osječko-baranjske županije trenutačno su ukupno 173 osobe pozitivne na koronavirus, najviše s područja Đakova i okolice, potom iz Osijeka, a sada ima oboljelih i na području Baranje (ukupno pet). Na bolničkom praćenju u KBC-u Osijek nalazi se 29 pacijenata, međutim nitko nije na respiratoru niti je u težem zdravstvenom stanju.



U samoizolaciji je ukupno 1630 osoba, od kojih je 43 od jučer pod tom mjerom. Policija je u zadnja 24 sata obavila 109 samoinicijativnih provjera, a svi su zatečeni na prijavljenoj adresi.

10:35 – Na području Vukovarsko-srijemske županije zaražena je jedna osoba.

10:15 – Ličko-senjska županija i dalje je korona-free zona, 74. dan zaredom nema novooboljelih osoba.

10:03 – U Karlovačkoj županiji jučer je testirano 45 osoba, od toga 36 osoba u Karlovcu te 9 osoba u Ogulinu. Svi testirani u Ogulinu negativni su. Dva nalaza iz uzoraka uzetih u Karlovcu pozitivna su. Riječ je o bliskim obiteljskim kontaktima ranije oboljele osobe. Obje osobe bile su u trenutku uzimanja uzoraka već u samoizolaciji, tako da se s epidemiološke strane nisu morali dodatno utvrđivati kontakti.

9:55 – Voditelj Službe za susjedne zemlje u Upravi za granicu Tomislav Kufner u emisiji Dobro jutro Hrvatska istaknuo kako je jutros probijena magična brojka od milijun najava na MUP-ovoj stranici ENTER CROATIA, te da najviše participiraju Slovenci, Nijemci i Austrijanci. Dodao je i da obrazac vrijedi 90 dana.

Upitan o popisu zemalja koje slobodno mogu putovati u Uniju, kazao je kako su to samo preporuke i da svaka država tu odluku donosi na nacionalnoj razini.

– Stožer civilne zaštite jučer je donio odluku da je državljanima iz Europske unije dopušten ulaz u Hrvatsku bez dokazivanja svrhe ulaska, dok zemlje izvan Europske unije, tzv. treće zemlje na graničnim prijelazima moraju dokazati svrhu ulaska.

9:47 – Nema novooboljelih osoba na zadarskom području, a u samoizolaciji je 407 osoba. Tijekom jučerašnjeg dana testiran je 91 uzorak i svi su negativni na koronavirus. Zavod za javno zdravstvo Zadarske županije zaprimio je 91 poziv građana.

9:00 – Pomoćnica ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Marija Bubaš gostovala je u Studiju 4 HRT-a i komentirala novi mogući prodor koronavirusa u bolnice zbog povećanog broja novooboljelih.

– Bolnički sustav je spreman na to da svaka osoba može biti zaražena, pa i zdravstveni djelatnici. Da je zaraženo dvoje zdravstvenih djelatnika zvuči alarmantno, ali provedba testiranja će pokazati o kojem je broju riječ, testirani su i djelatnici i pacijenti. Od brojki je važnije to da se reagiralo na vrijeme, čim se uočila pojava zaraze – rekla je Bubaš i dodala: – Zaraženi zdravstveni djelatnici bili su na godišnjem odmoru, a virus se javio i kod nekih pacijenata. Testiranja su u tijeku pa će epidemiolozi odlučiti kako dalje

Nakon prvih potpunih zabrana, sada se reagiralo selektivno, jer je pacijentima bitan kontakt s obitelji, kaže Bubaš. Ako dođe do poboljšanja situacije na terenu, doći će do popuštanja i te mjere. A na pitanje zašto se ne dopusti roditeljima da posjećuju svoju djecu u bolnici, odgovorila je kako je to za nju emotivno pitanje.

– I liječnik može biti pacijent. I dijete liječnika može biti pacijent, pa se to i meni dogodilo. I ja i moje dijete smo u rodilištu, a kasnije i u bolnici bili pacijenti i posjeti nisu bile dopušteni u to vrijeme. Vjerovala sam da postoji razlog za to i željela sam da i ja i dijete što prije odemo kući. Bilo mi je jako važno da neki vanjski čimbenici ne remete osjetljivu ravnotežu bolesti i zdravlja. Vjerujem da moramo vjerovati jedni drugima – objasnila je.

8:30 – Tijekom protekla 24 sata, svi ispitani uzorci brisa u Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije negativni su na COVID-19. Nema novooboljelih.

7:14 – Od ponoći svi građani Europske unije i Europskog gospodarskog prostora, kao i osobe s trajnim boravištem u zemljama EU/EEA (uz Ujedinjenu Kraljevinu, Island, Lihtenštajn, Norvešku, Švicarsku, Andoru, Monako, San Marino i Vatikan), mogu slobodno ući u Hrvatsku bez ograničenja.

I dalje vrijedi preporuka za sve putnike za ispunjenje obrasca na MUP-ovoj stranici ENTER CROATIA i da tako najave svoj dolazak zbog bržeg prelaska granice te zbog potencijalnog praćenja kontakata u slučaju zaraze, dok svi ostali strani državljani mogu ući zbog poslovnih ili turističkih razloga (uz plaćenu rezervaciju smještaja).

Europska komisija donijela je odluku da od 1. srpnja sve države članice otvaraju granice za državljane 15 država koje se smatraju sigurnima, a odlukom Hrvatske u našu zemlju od ponoći mogu i građani BiH.

Popis država revidirat će se svaka dva tjedna, sukladno epidemiološkim kriterijima.