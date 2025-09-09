Od ove godine nova pravila za cijepljenje učenika

Cijepljenje je jedan od najučinkovitijih i najsigurnijih načina zaštite djece i zajednice od zaraznih bolesti te sprječava ozbiljne komplikacije, invaliditet, ali i smrtne ishode. Tako se i u ovoj školskoj godini u Republici Hrvatskoj, kako ističu iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ), nastavlja provođenje Provedbenog programa obveznog cijepljenja, koji obuhvaća zaštitu djece od difterije, tetanusa, hripavca, dječje paralize, ospica, zaušnjaka, rubele, tuberkuloze, hepatitisa B, bolesti izazvanih bakterijom Haemophilus influenzae tipa B te pneumokokne bolesti.

Provjera cijepnog statusa

– Prema novom kalendaru cijepljenja, u školskoj godini 2025./2026., u 4. razredu osnovne škole te 2. razredu srednje škole, uvodi se docjepljivanje cjepivom protiv tetanusa, difterije i hripavca. Ova promjena uvodi se zbog nedavne epidemije hripavca, a posljednjih se godina u EU bilježi porast slučajeva difterije – poručuju iz HZJZ-a. Navode i kako je riječ o standardnom programu kojim se osigurava trajna zaštita djece i mladih od najtežih zaraznih bolesti.

Već pri upisu u prvi razred osnovne škole, napominju, djeca se docjepljuju protiv ospica, zaušnjaka i rubele te se provjerava cijepni status. Po potrebi se provodi nadoknadno cijepljenje kod djece koja su propustila neku od doza u slijedu cijepljenja po Programu.

Četvrtaši će se od ove godine docjepljivati i protiv difterije, tetanusa i hripavca, dok se u osmom razredu ponovno provjerava cijepni status i prema potrebi nadoknađuje cijepljenje.

– Prema izmjenama trenutačno važećeg Programa koje su u pripremi, predviđeno docjepljivanje u drugom razredu srednje škole protiv difterije, tetanusa i hripavca prebacuje se već u tekućoj školskoj godini u 8. razred osnovne škole radi postizanja optimalne zaštite djece, ponajprije protiv hripavca. U završnom razredu srednje škole također se provodi provjera cijepnog statusa i eventualna nadoknada propuštenih cijepljenja – ističu iz HZJZ-a.

Također, prema tzv. Programu 2, odnosno Programu imunizacije, seroprofilakse i kemoprofilakse za posebne skupine stanovništva i pojedince pod povećanim rizikom, za djecu koja pohađaju peti razred osnovne škole, preporučuje se i cijepljenje protiv HPV-a, koje je besplatno. Cjepivo protiv HPV infekcije, napominju iz HZJZ-a, može se ponuditi besplatno svim osobama od 9 do 25 godina, s naglaskom na djecu od šestog do osmog razreda osnovne škole.

Iako je cijepljenje obvezno, ističu, postoje jasno definirane medicinske situacije u kojima se djeca mogu privremeno ili trajno izuzeti iz programa, pri čemu se svaka odluka temelji na stručnoj procjeni liječnika i odobrenju nadležnog zavoda za javno zdravstvo.

Izuzeće od cijepljenja

– Primjer privremene kontraindikacije bila bi akutna bolest s povišenom temperaturom, liječenje imunosupresivima ili akutna reakcija nakon prethodne doze cjepiva. Trajne kontraindikacije za cijepljenje teška su alergijska reakcija na sastojke cjepiva, neurološke komplikacije nakon prethodne doze cjepiva i dokumentirani trajni imunološki poremećaj – poručuju.

Kako bi se ostvarilo izuzeće od cijepljenja ili odgoda, dodaju, potrebno je da pedijatar, obiteljski ili liječnik školske medicine pregleda dijete te izda mišljenje o potrebi za privremenom ili trajnom odgodom, a također je po potrebi moguće uputiti dijete specijalistu (neurologu, imunologu) ako se radi o složenijem slučaju. Službeni nalaz s obrazloženjem dostavlja se nadležnom zavodu za javno zdravstvo, koje zatim prihvaća ili dodatno razmatra opravdanost izuzeća.

Praćenje nuspojava cijepljenja provodi se putem Registra nuspojava cijepljenja, sa svrhom evaluacije cjepiva koja se koriste u Republici Hrvatskoj i, ako se iskaže potreba, intervencije.

– Zdravstveni djelatnik koji utvrdi nuspojavu dužan je na propisanom obrascu prijaviti Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo i Hrvatskoj agenciji za lijekove i medicinske proizvode – HALMED. Korisnik lijeka i bilo koji drugi građanin sumnju na nuspojavu lijeka odnosno cjepiva može prijaviti HALMED-u – dodali su.