Jedni ga obožavaju, drugi 'hejtaju', no što o Mati Rimcu kažu stručnjaci: 'Ako si dobio javni novac, moraš polagati račune i točka'

poruka desetogodišnjaka

Ako možeš, reci ljudima da nisu fer i da uzmu i starije pse i mace

Desetogodišnji Patrick odrasta uz kućne ljubimce, nedavno su udomili kujicu Leylu koju je upravo on odabrao, i to zato što je nitko nije htio. Nema loših pasa, kaže on, postoje samo loši ljudi