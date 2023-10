Od manifestacije iz naroda do kolone sjećanja koja broji i 100.000 ljudi

Tijekom proteklih godina Kolona sjećanja, koja se organizirala u Vukovaru 18. studenoga u znak sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. godine, postala je jedna od najprepoznatljivijih i najposjećenijih događaja uopće u Hrvatskoj. Iz godine u godinu Kolona sjećanja okuplja građane ne samo iz cijele Hrvatske nego i iz inozemstva, a u njoj od dvorišta vukovarske bolnice do Memorijalnog groblja sudjeluje i više desetaka tisuća građana. Međutim, malo je poznato kako je sve zapravo krenulo još 1998. godine i to, kako je rečeno danas, iz naroda. Tim povodom Grad Vukovar je zajedno s Gradskim muzejom izradio monografiju pod nazivom „Sjećanje na žrtvu Vukovara 1991. godine“, a koja donosi niz fotografija, svjedočanstava, dokumenata i novinskih članaka o Koloni sjećanja u Vukovaru i kako se ona održavala.

-Uokvirili smo i zaokružili priču koja na poseban način Vukovar stavlja na mjesto koje mu pripada. Vukovarsku tragediju i pad Vukovara obilježili smo monografijom u kojoj se mogu naći sve radnje koje smo učinili da vukovarska žrtva bude obilježena na dostojanstven i primjeren način – rekao je Tomislav Čorak koji je od 1998. do 2018. godine sudjelovao u organizaciji Kolone sjećanja.

Podsjetio je kako su vukovarski prognanici u vrijeme progonstva 18. studenoga ostavljali upaljene svijeće u prozorima svojih soba gdje su bili dok su čelnici grada polagali vijenac na Zidu plača, a svećenstvo služilo svetu misu. Zapravo se čekao trenutak kada su se svi mogli u Vukovaru pokloniti onima koji su stradali ili nestali u obrani Vukovara. Tako je dočekana 1998. godina kada je po prvi put, iz naroda, obilježena obljetnica vukovarske tragedije. Čorak podsjeća kako je središnja manifestacija tada održana na parkingu Hotela Dunav gdje su održani prigodni govori. Izaslanstva su tada otišla prema Ovčari i na Memorijalno groblje koje je bilo u nastajanju. Dio građana je tada krenuo prema križu na ušću Vuke u Dunav, a dio u Velepromet koji je bio mjesto logora u vrijeme rata. Po riječima Čorka tako je završeno prvo obilježavanje 1998. godine da bi već slijedeće godine gradske vlasti donijele odluku da se složi prigodan program. Na tragu prve kolone složen je program za 1999. godinu kada je program započeo iz kruga vukovarske bolnice, koja je bila u obnovi, i nastavila se preko Drvene pijace do Veleprometa. Te godine održani su posljednji govori u sklopu obilježavanja Dana sjećanja. Inače, 1999. godine po prvi put je obilježena i obljetnica stradanja gradske četvrti Borovo naselje.

-To su bili počeci kada u Vukovaru nismo mogli niti zamisliti da sve to što smo inicirali da će se pretvoriti u ovo što je Vukovar doživio, a doživio je da je hrvatski narod prepoznao naša nastojanja da se na primjeren način i bez politike oda počast žrtvama Vukovara. Narod je to podržao pa je tako 2016. godine u koloni bilo oko 120.000 ljudi – rekao je Čorak.

Gradonačelnik Vukovara Ivan Penava rekao je kako se kroz monografiju prisjećamo samih početaka nastajanja Kolone sjećanja ali i svih ljudi koji su sudjelovali u njenom nastojanju kroz godine. Istakao je kako su tu korišteni fotografije, dokumenti, svjedočanstva i drugi materijale koje samo Grad Vukovar ima. Istakao je kako ona donosi presjek stanja od 1998. do 2022. godine.

-Ovo je najmasovniji događaj u Hrvatskoj koji se pretvorio u ono što jeste. Toliki broj ljudi bez ijednog incidenta, problema, negativnih emocija samo govori koliko je jaka ideja o simbolici Vukovara i žrtvi Vukovara. Ovo je i poruka Vladi i Vlada RH koja je kroz implementaciju Zakona o mjestu posebnog pijeteta pokušala kolonu sjećanja staviti pod političku kontrolu. Odjednom su se poslije toliko godina željeli staviti na čelo te kolone i govoriti što treba. Kolona je nastala u Vukovaru i tu će ostati jer tu je se ona rodila i ona tu pripada. I u budućnosti kolona ostaje u Vukovaru i održava se na način kako se održavala do sada – rekao je Penava.

