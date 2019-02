Od lipnja na e-recept lijek i u Estoniji i Finskoj, a do 2021. u svim članicama EU

Sustav e-recepata u Hrvatskoj već niz godina vrlo dobro funkcionira i tu Hrvatska prednjači među zemljama EU, što je zbilja rijedak primjer s obzirom na to da u većini najrazličitijih kategorija u tom društvu zaostajemo. Sada se ide korak dalje. U lipnju bi trebala krenuti prekogranična razmjena elektroničkih recepata i elektroničkog sažetka o pacijentu. Državljani država članica EU svoju će terapiju uz e-recept moći podići u hrvatskim ljekarnama, a jednako tako i hrvatskim će osiguranicima to biti omogućeno u drugim članicama EU.

U prvo vrijeme, međutim, razmjena e-recepata bit će moguća samo s Finskom i Estonijom, s kojima je Hrvatska u prvoj rundi tog procesa. Sve zemlje EU trebaju biti uključene do 2021. godine. U okviru projekta CEF eHealth, svaka zemlja sudionica razmjene treba uskladiti ugovorne, pravne, organizacijske, operacijske, informacijske, semantičke i tehničke domene kako bi se omogućila sigurna i pouzdana razmjenu e-recepta i sažetaka o pacijentu. Tijekom 2018. godine intenzivno se radilo na uspostavi nacionalne kontaktne točke za eZdravlje (NCPeH) te je Europska komisija pokrenula opsežan postupak provjere usklađenosti.

– Do kraja veljače 2019. očekuju nas završni koraci provjere, nakon čega možemo izjaviti da smo spremni za početak razmjene i zatražiti dozvolu od eHealth Networka. Prema iskustvu Estonije i Finske, potrebno je oko tri mjeseca od izjave o spremnosti do početka razmjene. U tom periodu planirano je intenzivno upoznavanje zdravstvenih djelatnika i pacijenata s mogućnostima i pravilima koja su vezana uz prekogranične usluge. Očekujemo da će od početka lipnja 2019. hrvatski osiguranici moći podizati potreban lijek propisan na e-recept u drugim državama koje će u tom trenutku imati uspostavljenu razmjenu e-recepta, za sada su to Estonija i Finska – poručuju iz HZZO-a te dodaju da je razmjena dvosmjerna pa će istovremeno jednaku mogućnost imati i osiguranici drugih država.

Preduvjet za razmjenu je privola osiguranika, kojom on dopušta uvid u svoje podatke (matični broj osiguranika, broj police dopunskog, medicinski podaci...). Privola se može dati trenutačno preko portala e-Građani/Portal Zdravlja. Osigurana osoba jedne države EU kupuje lijek u drugoj zemlji EU na temelju e-recepta koji je propisan u matičnoj državi, a nakon povratka u matičnu državu podnosi zahtjev za naknadu svojim osiguravateljima. Po tom principu otprije je moguće podići lijek uz papirnati recept. Valja reći i da cijene lijeka ne moraju biti iste, a HZZO će refundirati iznos prema hrvatskom cjeniku.

>>Mogli li svi dobiti skupe lijekove?